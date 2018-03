Der er kommet flere voksne borgere med et fysisk eller psykisk handicap, som har behov for hjælp, og det får igen-igen budgettet på socialområdet til at skride. Foto: Per Christensen Foto: Kurt Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Budgettet skrider allerede med 26,8 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettet skrider allerede med 26,8 millioner kroner

Taastrup - 24. marts 2018 kl. 06:09 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede nu ser det ud til, at årets budget på det specialiserede voksenområde ikke kan overholdes. Lige nu tegner der sig et merforbrug på 26,8 millioner kroner, skriver DAGBLADET Roskilde.

Derfor skulle politikerne på seneste byrådsmøde tag stilling til otte konkrete forslag til, hvor der kunne spares på området.

Langt de fleste forslag blev dog afvist.

- De er alt for vidtrækkende, og det ville være uansvarligt at skære så meget på området. Vi er enige i, at vi må forsøge at gøre noget, men mange af disse forslag kunne vi bare ikke stå inde for, forklarer Esat Sentürk (R), formand for Socialudvalget.

- Vi har et ansvar for kommunens økonomi, men vi har også et ansvar for at lytte til de ansatte, tilføjer han.

De otte spareforslag lød blandt andet på at reducere i personalet i aftentimerne i Taxhuset, som er et botilbud for mennesker med senhjerneskader, og at skære i træningen for beboerne i Taxhuset. Begge forslag afviste byrådet.

Derudover var der forslag om at lukke Værestedet for borgere med psykiske vanskeligheder, at reducere i bemandingen aften og weekend i bomiljøet Thorsholm, og at nedjustere aktivitetstilbud for beskyttet beskæftigelse. Også de forslag blev afvist, ligesom politikerne sagde nej til at nedlægge en funktion som fremskudt sagsbehandler, der varetager en tæt opfølgning af borgere på forsorgshjem.

Til gengæld har byrådet sagt god for at reducere åbningstiden i aftenklubben Fristedet for borgere med udviklingshæmning fra fire dage til tre dage om ugen.

Sidst, men absolut ikke mindst, har byrådet nikket ja til at nedlægge en stilling i kommunens opsøgende korps i socialpsykiatrien til udsatte og hjemløse borgere.

Medarbejderne havde ellers i et høringssvar advaret mod den beslutning, da Socialpsykiatrien igennem de seneste år har oplevet en stor stigning på akutte henvendelser fra eksempelvis boligselskaber m.v., samt presserende opgaver i form af henvendelser fra naboer til meget syge mennesker, som er genererende for deres omgivelser. De opsøgende medarbejdere hjælper netop med den type borgere, og en reduktion vil betyde, at færre udsatte borgere vil få den nødvendige hjælp, lød det fra medarbejderne.

Og politikerne erkender, at det ikke er sjove besparelser at lave, men at de er nødvendige.

Udgifterne på området bliver nemlig ved med at stige - de seneste 10 år er de steget med 99,8 millioner kroner, svarende til 46,9 procent.

Men hvorfor bevilliger politikerne så ikke bare nogle flere penge til området?

- Hvis vi bare hiver nogle penge op af kommunekassen til området, så får vi problemer med at overholde servicerammen (loftet for, hvor mange penge kommunen må bruge på drift, red.). Så hvis vi skal bevillige flere penge til området, så skal vi tage dem fra andre områder, for eksempel skolerne eller ældreområdet, så vi ikke overskrider den overordnede ramme. Og det ønsker vi heller ikke, forklarer borgmester Michael Ziegler (K).

Stigningerne skyldes, at der er kommet flere borgere med behov for hjælp, og at de lever længere.

Byrådet bliver på sit næste møde i april præsenteret for et katalog med flere forslag til, hvor man kan spare for at holde budgettet.