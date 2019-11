Alle partier udtrykker tilfredshed med, at det stort set er lykkedes at friholde børne- og ældreområdet for besparelser i næste års budget. Foto: Per Buurgaard Christensen

Budgettet kom i hus med stemmerne 21-0

Taastrup - 06. november 2019 kl. 13:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgettet for 2020 er nu faldet endeligt på plads for Høje-Taastrup Kommune, efter et samlet byråd torsdag aften godkendte det budgetforlig, som alle partier står bag.

Det var derfor en glad borgmester Michael Ziegler (K), der kunne konstatere, at det på trods af politiske uenigheder var lykkedes at opnå enighed om næste års kurs.

- Uenighed er faktisk en kvalifikation ved et demokratisk valg. Og alligevel har vi evnet at bygge bro mellem vores forskellige politiske syn. Vi har evnet at finde en fællesmængde, som var større end vores uenigheder. Det er politik, når politik er smukkest, lød det fra Michael Ziegler (K).

Højere takst på SFO Det var da heller ikke den store sparekniv, der skulle frem ved næste års budget, så opgaven har været lettere end sidste år, hvor der skulle findes besparelser for 69 millioner kroner.

Denne gang lød udfordringen i første omgang på at finde besparelser for 20 millioner kroner, men det blev undervejs reduceret til cirka 10 millioner kroner - hvoraf meget blev fundet ved effektiviseringer og ikke egentlige besparelser.

Alle partier understregede da også deres glæde ved, at det stort set var lykkedes at friholde børne- og ældreområdet for besparelser, dog med en takststigning på 3,4 procent på SFO-taksten.

Et godt budget Der var dog bred enighed om, at partierne var landet på et godt budget.

- Men lad det være sagt i samme omgang, at vi jo ikke er med i budgettet for enhver pris. At gå med i budgettet kræver, at vi får indflydelse, og at vi kan stå inde for det, der skal vedtages. Det kan vi med budget 2020 budgettet, for vi synes, det er et godt budget, understregede Peter Faarbæk (S).

