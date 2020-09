Sidste år var alle seks partier i byrådet med i budgetforliget. Fra venstre er det Esat Sentürk (R), Lars Prier (DF), Emil Viskum (EL), Michael Ziegler (K), Peter Faarbæk (S) og Omer Ayub (L). Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Budget sendt i høring: Her er politikernes ønsker til hvordan pengene skal bruges

Taastrup - 04. september 2020 kl. 11:42 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu kommunens økonomi for de næste år skal planlægges.

Byrådet sendte i aftes budgetforslag for 2021-2024 i høring, så man kan komme med input til, hvordan politikerne skal prioritere økonomien.

I år er der ikke lagt op til de store besparelser, og det er derfor et budget i en lille ubalance, der sendes i høring. Kun omkring 2,5 millioner kroner skal findes i besparelser, og det står i skærende kontrast til tidligere, hvor politikerne har skullet finde besparelser for op mod 69 millioner kroner for to år siden.

- Det er ikke en uoverkommelig opgave, men der er stadig mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men alle partier er stadig med om bordet, og jeg håber som altid, at vi kan få et samlet budgetforlig, har borgmester Michael Ziegler (K) sagt tidligere i processen.

Nu begynder forhandlingerne om eventuelle udvidelser og besparelser.

Her har byrådet nu sendt et sparekatalog i høring, hvor der er indarbejdet spareforslag for omkring en halv million kroner.

Så nu skal politikerne finde 2,5 millioner kroner samt yderligere besparelser eller effektiviseringer, hvis politikerne vil afsætte penge til andre tiltag.

Her er der fundet mulige besparelser for 7,5 millioner kroner, som også sendes i høring og som politikerne kan vælge ud fra for at finde besparelser.

Politikernes ønsker Til førstebehandlingen af budgettet i aftes fik hvert parti i byrådet mulighed for at præsentere deres ideer og tanker i forbindelse med budgettet. Her er hvad de sagde.

Michael Ziegler (K) - Vi går til forhandlingerne med tre vigtige pejlemærker. Vi skal værne om vores serviceniveau, Vi skal styre os sikkert igennem det store anlægstræk, og det kræver et skarpt blik for, at vores likviditet ikke bliver for lav, og vi skal være solidariske med de andre kommuner i forhold til at overholde aftalen med regeringen - for vi har i den grad brug for de andre kommuners solidaritet lige nu. Vi glæder os til forhandlingerne med byrådets øvrige partier. Det vil være smukt, hvis vi for andet år i træk kan vedtage et budget med stemmerne 21 - 0.

Peter Faarbæk (S) - Vi har konkrete ønsker for budgetforhandlingerne, som vi forhåbentlig bliver inviteret til, hvor vi vil præsentere dem. Jeg kan løfte sløret og sige, at det bliver klassiske socialdemokratiske dyder, vi vil slå på. De ældre skal have den service, der er nødvendig, og vi skal have de plejehjemspladser, der er brug for. Og så skal vi give vores folkeskole et løft med fokus på det faglige i stedet for fine teorier og begreber. Og så er vi udfordret på beskæftigelsesområdet, hvor vi bliver nødt til at finde en løsning på de mange ledige på grund af corona, både for borgernes og kommunens økonomis skyld.

Lars Prier (DF) - Vi vil gå til forhandlingerne med stor åbenhed og uden ultimative krav. Vi vil have fokus på at friholde kerneområderne og særligt børne- og ældreområdet, såvidt det overhovedet er muligt. Og så ser vi allerhelst at skattestigninger skal undgås.

Emil Viskum (EL) - Det er vigtigt at overveje, om der er områder, som vi skal satse på. Det kunne være Velfærden på børneområdet med varme hænder, nærhed og omsorg. Og på skoleområdet og hos borgere, der har brug for en håndsrækning fra fællesskabet, som for eksempel borgere med handikap. Det er en vigtig diskussion, vi skal tage nu, men ikke som en del af en diskussion af skattelettelser. Enhedslisten vil ikke deltage i en budgetforhandling, hvor skattelettelser indgår, Og så skal vi blive ved med at satse på den grønne profil. Måske kan man finde ekstra penge til at lave klimaomstillingen.

Omer Ayub (L) - Lokallistens fokus vil være kernevelfærd som børn og unge, ældre og handikappede og personer, der har behov for omsorg. Derudover er der store og spændende anlægsprojekter de næste år. Det betyder en udfordring med kassebeholdning, hvilket vi i byrådet må tage hånd om. Jeg vil holde mine kort tæt på hånden og vil ikke afsløre mere og ser frem konstruktivt forhandlinger og håber på et bredt forlig.

Esat Sentürk (R) - Udover alt det i andre har nævnt med ældre, skole og institutioner og så videre, vil jeg også lige nævne kunst og kultur, som vi gerne vil investere i. Det har ikke været sjovt de sidste to år. Jeg havde kæmpe ambitioner, da jeg trådtre ind i byrådet og havde en kæmpe liste over det, vi skulle lave. Men det blev stik modsat, og jeg skulle kæmpe for det, der ikke skulle spares væk. Jeg håber, vi kan klare i år med mindre besparelser og finde lidt ekstra til det sjove.

På byrådsmødet blev der også debatteret en mulig skattelettelse i kommunen. Læs mere om det på www.sn.dk/taastrup senere.

