Der skal muligvis findes besparelse, når politikerne skal til at forhandle om næste års budget i Høje-Taastrup Kommune. Om det kommer til at betyde forringelser for byens børn, vil tiden vise. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Budget i minus: Så mange penge skal der findes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Budget i minus: Så mange penge skal der findes

Taastrup - 09. september 2021 kl. 10:20 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der skal tænkes kreativt og håbes på andres velvilje.

Nogenlunde sådan lyder scenariet for Høje-Taastrup Kommunes politikere, der i den kommende måned skal forhandle om næste års budget for kommunen.

Der er nemlig udsigt til, at der skal findes besparelser for næsten 50 millioner kroner i 2022.

For det foreløbige budget viser, at servicerammen næste år vil blive overskredet med 47,3 millioner kroner i forhold til den serviceramme, som Høje-Taastrup Kommune må udfylde. Den er på i alt 2,8404 milliarder kroner.

Årsagen er ifølge borgmester Michael Ziegler (K) i høj grad det specialiserede socialområde, som blandt andet indeholder voksne handicappede.

Allerede i år er der udsigt til et merforbrug på cirka 45 millioner kroner i forhold til budgettet. Sådan lød det i hvert fald i juni, da politikerne blev præsenteret for et estimeret budget for året.

Skal dække stort hul

I aftalen mellem regeringen og KL, der fastsætter kommunernes økonomi blev der afsat 1,4 milliarder kroner ekstra, som kommunerne må bruge. 1,25 milliarder dækker de flere børn og ældre, der kommer.

Derudover talte KL med store bogstaver, og påpegede problemet med det specialiserede socialområde, som stort set alle kommuner er udfordret af. Det blev der så afsat yderligere 150 millioner kroner til. Ifølge Michael Ziegler svarer det cirka til 1,5 millioner kroner, som Høje-Taastrup får glæde af, og som altså skal dække et hul på 47,3 millioner kroner.

- Det suger luften ud af kommunerne, og det er meget kritisk og frustrerende, at det får lov at fortsætte. Vi er nødt til at have en grundlæggende debat om, hvordan handicapområdet skal fungere, fordi det suger penge væk fra andre velfærdsområder, siger Michael Ziegler.

Skal forhandle

Når politikerne i Høje-Taastrup skal få pengene til at passe, betyder det at der skal findes besparelser og effektivisering for over 47,3 millioner kroner.

Hvis de derudover ønsker at finde penge til såkaldte udvidelser i servicen til borgerne, skal der findes endnu flere besparelser.

Den proces skydes i gang torsdag med førstebehandlingen af budgettet, som herefter sendes i høring.

Her vil byrådet sende et katalog med mulige besparelser i høring hos borgere og andre interessenter, som har mulighed for at komme med input.

Herefter skal partierne forhandle om kommunens budget for 2022 og se, om de kan nå til enighed, som de gjorde sidste år.

Der er dog et håb om, at politikerne kan slippe med at finde besparelser for færre end 47,3 millioner kroner.

Rammen for økonomien i alle landets kommuner er fast, men er der kommuner, der har brug for færre penge næste år, kan det komme Høje-Taastrup til gode, som det også er sket de senere år.

- På et borgmestermøde vil jeg forsøge at argumentere for, at vi har en stor befolkningstilvækst. Det kan give en mulighed for, at vi kan bruge lidt ekstra penge, siger Michael Ziegler.

Også på anlægsbudgettet er der udfordringer. En kommune som Høje-Taastrups skal efter størrelse bruge cirka 200 millioner kroner om året på anlæg. Her er der lagt op til et budget med udgifter på 243 millioner kroner. Det skyldes blandt andet store byggerier som nyt rådhus, børne- og kulturhus i Taastrupgaard, samt et kvartershus i Gadehavegård.

Det skal dog understreges, at det hele indtil videre fortsat er usikkert, da der er tale om et foreløbigt budget.

I løbet af budgetprocessen kan nye udfordringer og muligheder vise sig.