Budget i minus: Det er i spil i årets budget

Taastrup - 10. september 2021 kl. 15:38 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Sidste år var politikerne ude i at diskutere om, der skulle skæres i hundeprutteposer.

I år var det tæt på, at et forslag om at indføre egenbetaling for bleer i daginstitutioner ville blive en del af de kommende budgetforhandlinger.

Det lyder som småting i det store billede, men det skyldes, at der venter en stor udfordring den kommende måneds tid, når budgettet for 2022 skal forhandles på plads.

Som det ser ud nu skal byrådet i Høje-Taastrup finde besparelser for 47,3 millioner kroner, som er det beløb, næste års serviceramme ser ud til at blive overskredet med.

Derfor har byrådet nu sendt et såkaldt budgetkatalog i høring hos borgere, foreninger, medarbejdere og andre interessanter.

Der er dog kun foreslået besparelser for omkring 40 millioner kroner, efter tre ting blev ændret, da De Konservative fremsatte ændringsforslag til byrådets førstebehandlingen af budgettet i aftes.

Disse spareforslag er i spil i budgettet - Der skal spares 47 millioner kroner på budgettet næste år. Her er et udpluk af de spareforslag, politikerne har sendt i høring.



- Rammereduktion på 1 procent på tværs af alle områder. Mulig besparelse: 26 mio. kr.



- Reduktion af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger: 1 mio. kr.



- Én uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO’er og klubber: 1,862 mio. kr



- Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende: Merindtægt på 1,876 mio. kr.



- Reduktion af uddannelsesvejledning: 0,5 mio. kr.



- Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører: 2,55 mio. kr.



- Lukning af cafeen på Sundhedscenteret: 0,26 mio. kr.



Svær situation Alle partier var enige om, at det i år er en ekstra svær situation, og derfor var der slet ikke tale om såkaldte udvidelser - altså forslag fra partierne, som forbedrer servicen på visse områder.

- 47 millioner kroner er mange penge. Det er i den tunge ende af, hvad vi er vant til at håndtere. Og det skal jo ses i lyset af, at vi for længst gennem årene har fundet de »nemme penge«, sagde Michael Ziegler, da han som den første af alle partilederne holdt sin budgettale.

Han har ad flere omgange forklaret, at årsagen blandt andet er, at udgifterne på det specialiserede voksenområde bare stiger og stiger. Det gælder blandt andet for voksne handicappede.

Stemte imod Hos Socialdemokratiet anerkendte gruppeformand Peter Faarbæk det faktum.

- Det bliver rigtig svært i år. Det kan siges klart og tydeligt. Det er ikke de borgere, der har brug for hjælpen, der er skyld i det. Det er os politikere, der har ikke har budgetteret godt nok. Det er vores ansvar, sagde Peter Faarbæk.

Socialdemokratiet valgte dog at stemme for at sende budgetkatalog i høring.

Ondt i maven Hos Enhedslisten har Emil Viskum ondt i maven over budgetforslaget, som han undlod at stemme om.

- Jeg tænker, at de fleste får ondt i maven over det her budgetforslag. Det gør jeg i hvert fald. Vi sender et budget i høring, hvor der ikke er noget forhandlingsrum. Vi skal tage samtlige af de foreslåede besparelser, og så finde besparelser for yderligere nogle millioner kroner, sagde Emil Viskum.

Tre ændringer Hos de tre øvrige byrådspartier Dansk Folkeparti, Lokallisten og Radikale Venstre, som i langt de fleste sager støtter De Konservative valgte man at stemme for at sende budgettet i høring, ligesom man stemte for tre ændringsforslag, som De Konserative fremsatte.

Her foreslog partiet, at hele idrætsområdet skal spare 2,5 procent af deres samlede økonomi, i stedet for at det kun var de selvejende idrætsanlæg.

Derudover ønskede man ikke at sende et forslag i høring, der foreslår, at forældre selv skal betale bleer til børn på 0-2 år i institutioner, ligesom man foreslog at fjerne et forslag om at ændre fordelingen mellem uddannede pædagoger og medhjælpere i daginstitutionen fra de nuværende 60/40 til 50/50.

Alle stemte for at fjerne ble-forslaget fra budgetkataloget, mens alle undtagen Enhedslisten (der undlod at stemme) stemte for de to øvrige ændringsforslag fra De Konservative.