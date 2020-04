Mens Daniel Jensen underholder gæsterne i baggrunden, giver marketingchef Mathias Pedersen en hånd med på lageret, hvor der er travlt med at pakke forsendelser til webshop-kunder. Foto: PR

Bryghus er udfordret af coronakrisen - reddet af helt ny webshop

Taastrup - 29. april 2020 kl. 15:32

Nørrebro Bryghus/Baldersbrønde Bryggeri i Hedehusene kan i den grad mærke konsekvenserne af de restriktioner, der er fulgt med coronaudbruddet i Danmark.

- Når vi lever af at sælge øl på fustage til barer og restauranter, og de alle er lukket i øjeblikket, så siger det sig selv, at vi er udfordret. Til al held - og det var virkelig en tilfældighed - fik vi åbnet en webshop blot en uge før, det hele lukkede ned, og den har nærmest væltet os omkuld. På den første måned har vi stort set solgt, hvad vi budgetterede med at sælge på et år. Vi bygger nærmest flyet færdigt, mens vi flyver, siger økonomidirektør Daniel Jensen.

Han havde tirsdag besøg af borgmester Michael Ziegler og erhvervsservicechef Anne-Mette Felby, der sammen med Høje-Taastrup Erhvervsforums formand, Kim Rasmussen, var på en rundtur for at tage corona-temperaturen på det lokale erhvervsliv.

Næste skridt er afgørende

Daniel Jensen kunne fortælle, at næste skridt i genåbningen bliver afgørende for Baldersbrønde Bryggeri:

- Webshoppen kan ikke bære os igennem. Vi har øl på fad liggende på lager, klar til levering når der åbnes igen. Det er helt afgørende for hele vores branche, hvad der sker efter 11. maj - om restauranterne får lov at åbne helt eller delvist. Vi er ikke de mest sårbare, men selvfølgelig er det uholdbart, at vi ikke kan komme af med vores produkt. Til gengæld; hvis der nu bliver åbnet helt op 11. maj, og det så går sådan, at der må lukkes ned igen senere, så vil jeg hellere vente en måned mere med at få åbnet, selv om det er vores største måneder, vi ser ind i nu. Jeg beder bare til, hvis der bliver åbnet, at befolkningen så forstår, at der stadig er nogle regler, der skal overholdes, siger han og tilføjer:

- Ender det med, at der bliver åbnet halvt, så må det også være sådan, at vi kan få kompensation for halvdelen af vores lønomkostninger. Tingene skal følges ad. På plussiden tæller, at de 16 medarbejdere her på Baldersbuen har bakket op med stor forståelse. De timelønnede er sendt hjem, men jeg ved, at de alle glæder sig til at komme tilbage på arbejde, siger han.

Daniel Jensen fortæller, at bryggeriet allerede før corona-krisen var begyndt at se på tiltag til at supplere deres salg.

- Vi vil gerne ud i flere butikker med vores flaskeøl, og vi vil også gerne i højere grad se os selv som en lokal virksomhed med salg her fra stedet. Vi var også i fuld gang med at åbne for rundvisninger på bryggeriet, da det her ramte os, siger han.