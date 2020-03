Brun tape på gulvet skal hjælpe kunderne i Meny i Taastrup med at holde afstand til hinanden for at mindske spredning af coronavirus. Foto: Privat

Brunt tape skal få folk til at holde afstand: - Det gør mig tryg

- Jeg går altid med handsker og maske, når jeg går ud. Jeg synes ikke altid, at folk er så gode til at holde afstand, så jeg er rigtig glad for tiltaget i Meny. Normalt plejer jeg at have kurven bag mig i køen, så folk er nødt til at holde afstand, men det behøver jeg ikke mere. Nu er det tydeligt, at man skal holde afstand. Det gør mig tryg, og jeg synes, at alle butikker og supermarkeder burde indføre det, siger hun.