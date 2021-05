Hvis man ikke opdager af sig selv, at der er kommunalvalg til november, så har politikerne i Høje-Taastrup netop sagt god for en kampagne til over 100.000 kroner, der skal få flere vælgere til stemmeurnerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bruger over 100.000 kr. på kampagne: Kæmpe X skal få dig til at stemme

Taastrup - 28. maj 2021 kl. 06:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Til november skal vi igen til stemmeurnerne for at sætte vores kryds ved den kandidat eller det parti, som vi mener skal have en plads i byrådet i de kommende fire år.

Men det er bare langt fra alle borgere, der benytter deres stemmeret ved valget. Ved sidste kommunalvalg i 2017 var stemmeprocenten i Høje-Taastrup Kommune på 65,78, hvilket var et fald i forhold til kommunalvalget i 2013, hvor den var på 69,07 procent.

Men der er plads til forbedring, og derfor har byrådet nikket ja til en kampagne, der skal få flere vælgere til stemmeboksen.

Der er således afsat i alt 107.500 kroner til aktiviteter, der skal fremme valgdeltagelsen ved kommunalvalget.

Fokus på de unge Med kampagnen vil der også være fokus på førstegangsvælgere med tiltag målrettet dem. Der vil blandt andet blive tilbudt besøg på rådhuset for skoler og ungdomsuddannelser, ligesom de også kan booke en politiker til at komme ud til eksempelvis valgdebatter.

Ved tidligere kampagner har der også været fokus på synlighed for førstegangsvælgere, og det havde blandt andet stor succes i 2013, hvor det lykkedes at hæve valgdeltagelsen fra 64,5 procent til 69,07 procent for hele Høje-Taastrup Kommune. Valgdeltagelsen steg også på alle valgsteder i kommunen.

- Det viser for mig, at det brede sigte og fokus på førstegangsvælgere er det, der virker. Vi skal have grundlagt en god vane hos de unge vælgere om, at man bruger sin stemme, når der er valg, siger borgmester Michael Ziegler (K).

X'et i centrum Kampagnen får sloganet »Stem med«, og kampagnens omdrejningspunkt er krydset - X'et. Nemlig det at deltage i valget ved at sætte sit kryds. Krydset er enkelt rent visuelt, og kampagnen skal på en sjov og engagerende måde vise mange forskellige krydser i mange forskellige sammenhænge.

I byen vil en projektør blandt andet lyse et stort X op på en række bygninger flere forskellige steder i kommunen. Projektøren flyttes rundt til forskellige bygninger i tiden op til kommunalvalget, så man kan opleve det lysende X flere steder. Idéen lægger sig op ad de store lysshows i forbindelse med Vestegnens Kulturuge, og tanken er at gøre det flot og overraskende og at bruge byen i kampagnen.

De sociale medier vil også være en stor del af kampagnen, hvor X igen vil fremgå på forskellige måder i billeder og videoer, som kommunen lægger. Borgerne bliver også inviteret til at komme med deres bud på forskellige X'er og lægge dem på Facebook og Instagram, ligesom foreninger, klubber, skoler og ungdomsuddannelser opfordres til at være med - ideer er blandt andet svømmere, der danner et X i Taastrup Svømmehal, to fægteres klinger, der danner et X, en erhvervsdrivende, hvor varerne danner et X.

Ideen kendes blandt andet fra Kræftens Bekæmpelses blomst, hvor det hvert år lykkes at engagere danskere i tusindvis til at lave deres egen Knæk Cancer-blomst.

Udover ovenstående indsatser er der også lagt op til at arrangere et debatmøde med spidskandidater i samarbejde med Lokalavisen, ligesom der laves en valgguide på kommunens hjemmeside.

Den lokale kampagne er en del af en landsdækkende kampagne, som KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet står bag, og som er baseret på, at det at stemme er noget, som vi gør sammen.