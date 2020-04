Se billedserie Jobcenteret i Høje-Taastrup har fået mere travlt under coronakrisen. Men måske er der mulighed for at nogle af de ledige kan få midlertidigt job i kommunen. Foto: Kasper Ellesøe

Brug for flere til at passe børn og gøre rent: Måske en mulighed for lokale ledige

Taastrup - 19. april 2020

Skoler og dagtilbud er åbnet igen. Men det er med store krav til blandt andet rengøring.

I Odense Kommune betyder det, at åbningen af nogle skoler er udskudt, fordi rengøringsfirmaet mangler sprit.

I Høje-Taastrup Kommune er der styr på forsyningen af værnemidlerne, men de store krav til rengøring betyder, at man har skullet ansætte flere folk.

- Der skal hyres ekstra personale til rengøringen og ansættes flere rengøringsfolk, siger Kurt Scheelsbeck (K), der er formand for Institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Mange har været på arbejde op til åbningen for at gøre ekstra rent, og med et krav om rengøring to gange om dagen og opdeling af børn og elever i mindre grupper, er der i det hele taget behov for ikke bare ekstra rengøringspersonale, men også hænder til at tage sig af børnene i dagtilbud og skoler.

På Mølleholmskolen i Taastrup er alt disponibelt mandskab for eksempel kaldt ind, og der er opbygget et vikarkorps i kommunen, der kan træde til ved sygdom, og der søges om medarbejdere til blandt andet daginstitutioner på de sociale medier.

Kurt Scheelsbeck ser dog en mulighed for, at nogle af dem som har meldt sig ledige, kan varetage nogle af jobfunktionerne.

- Der er brug for mere personale. Samtidig kan vi se, at flere har meldt sig ledige i jobcenteret i coronakrisen, og måske kan nogle af dem få sig et godt job, selvom det er midlertidigt, for der er behov for mere arbejdskraft til de her områder, siger Kurt Scheelsbeck