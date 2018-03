Broen: Loge bakker op om børns idrætsliv

- Pengene hjælper vores arbejde med til at sikre, at alle børn i Høje-Taastrup får chancen for at gå til foreningsidræt, siger Tobias Harpsøe, der også er lærer på Høje-Taastrup Ungdomsskole.

- Kæmpe tak til Broderloge nr. 2 for donationen. Det er vi meget taknemmelige for. Med pengene har Broen Høje-Taastrup mulighed for at støtte og hjælpe endnu flere børn og unge til at dyrke den sport, de brænder for. Økonomien skal ikke stå i vejen for at kunne have et aktivt fritidsliv i en af kommunens mange foreninger, siger Ilknur Kekec, der også er frivillig i Høje Taastrup Idrætsforening.