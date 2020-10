Kohberg Bakery Group må opsige flere ansatte, efter en række ændringer i virksomhedens aftale med Salling group.

Send til din ven. X Artiklen: Brød-gigant fyrer: Omkring 100 ansatte blive ramt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brød-gigant fyrer: Omkring 100 ansatte blive ramt

Taastrup - 08. oktober 2020 kl. 10:59 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Omkring 100 ansatte blandt lager- og logistikpersonalet hos Kohberg Bakery Group kan se frem til en fyreseddel - heraf forventes 48 ansatte i bageriet i Taastrup at blive opsagt.

Det oplyser Kohberg Bakery Group i en pressemeddelelse, idet bageriet ikke længere selv skal stå for lager og transport af brød til Salling Groups butikker

- Vi er naturligvis kede af, at Salling Groups beslutning kommer til at berøre så mange af vores medarbejdere, og lige nu er vores fokus på at sikre så mange arbejdspladser som muligt. Desværre kommer vi ikke uden om, at vi skal sige farvel til gode folk, siger administrerende direktør i Kohberg Bakery Group René Normann Christensen.

Det er på tre lokationer, at Kohberg forventer at varsle opsigelser - på bagerierne i Bolderslev og Taastrup, samt i Søften ved Aarhus, hvor hele Kohbergs lager påtænkes at måtte lukke. Det betyder også at Kohbergs bygninger i Søften forudses at blive sat til salg.

I Bolderslev ventes omkring 39 stillinger at blive nedlagt. Det drejer sig om både afløsere og fastansatte, der alle arbejder i forbindelse med lageret og deraf afledte funktioner.

I Taastrup er det også afløsere og fastansatte, der forventes opsagt. I alt drejer det sig om 48 stillinger, der ventes nedlagt her.

- Det er rigtig mange mennesker, som vi vil være kede af at skulle sige farvel til, og derfor inddrager vi naturligvis de regionale arbejdsmarkedsråd og samarbejder med de faglige organisationer og Jobcentrene. Vi vil gøre, hvad vi kan for at reducere antallet af berørte medarbejdere mest muligt og vil gøre vores yderste for at hjælpe evt. berørte ansatte godt videre, siger René Normann Christensen.

Nu forestår der en tid, hvor forhandlingerne om de konkrete forhold omkring de påtænkte afskedigelser skal foregå.

Det er forventningen, at alle berørte medarbejdere i Søften og Taastrup senest med udgangen af oktober vil have vished om deres fremtid hos Kohberg.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil det blive afklaret, hvilket konsekvenser det får for medarbejdere i Bolderslev.

Kohberg Bakery Group beskæftiger i dag cirka 542 medarbejdere fordelt på bageri og hovedkontor i Bolderslev, bageri i Taastrup, lager i Søften samt frysehus i Haderslev. Lager- og logistikaftalen med Salling Group er opsagt per 1. maj 2021.