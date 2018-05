Brian Mørk gæster Taastrup

Brian Mørk har de sidste to år været på tour med en live-oplevelse af det populære koncept, og det er blevet så stor en succes, at han traditionen tro tager rundt i landet med endnu en håndfuld skarpe komikere her i maj. Og nu kommer han til Taastrup.

Live-udgaven af »Brian Mørk Show« er meget, som man kender det fra tv og podcast, kombineret med det rene impro-vanvid, hvor hverken komikere eller publikum ved, hvad der kommer til at ske. Dog kan vi røbe, at komikerne, som altid, må en tur i den varme stol og blandt andet vil kunne opleves i forskellige karakterer.

På Taastrup Teater kan man opleve anmelderroste Lasse Rimmer, som i 2016 høstede masser af superlativer for sit one man show »Kæpheste«, og Jacob Wilson, har bidraget til den danske comedy-tradition med et utal af optrædender, blandt andet de to fantastisk morsomme og anmelderroste one man shows.