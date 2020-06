Lærere, klubben og ledelsen på Fløng Skole skriver i et brev til forældrene, at flere af de unge i området har oplevet overgreb fra andre unge, der kommer til byen fra Hedehusene og Charlotteager. De frygter, at det kan ende i regulær voldtægt, hvis ikke der gøres noget.

Brev til forældre om overgreb mod unge piger: Vi frygter, det ender i voldtægt

I brevet, som er sendt fra lærere, klubben og ledelsen på Fløng Skole, oplyses forældrene om, at de lokale unge bliver udsat for trusler og krænkende adfærd fra andre unge, som kommer til området fra Hedehusene og boligområdet Charlotteager.

“Vi har adskillige piger, som fortæller om, hvordan de bliver hevet fat i, trukket ind i buskadser, generelt isoleret fra deres venner og gruppen for at få tilbud om penge, hvis de fx viser deres numse/bryster. Mere grelle tilfælde hvor pigerne har skulle vriste sig fri fra de unges greb, samt sparke og råbe om hjælp for at slippe fri fra deres berøringer. Alle pigerne understreger, at de siger ”NEJ” rigtig mange gange, men at det bliver ignoreret fuldstændig og til sidst må de fysisk forsøge at flygte.”

- Jeg måtte læse beskeden to gange. Det er jo komplet vanvittigt. Rystende. Skræmmende. Totalt uacceptabelt. Det er så hamrende vigtigt, at det ikke bliver pigerne, der må blive hjemme. De skal ikke have indskrænket deres frihed på sommeraftener. Det må være disse klamme mænd, der skal jagtes ned. Og bag lås og slå, hvis de begår voldtægt og overgreb. Og sendes ud af landet på røv og albuer, hvis de er udlændinge, skriver han på Facebook.

"Sådan som vi hører det, er dette et spørgsmål om tid, før en reel voldtægt finder sted. Vi taler om piger helt ned til 6. klasse, som bliver antastet/kigget på af halvvoksne mænd. Vi er på Fløng Skole dybt bekymrede for de unge pigers velbefindende og sikkerhed."

Derfor frygter lærerne, klubben og ledelsen på Fløng Skole, at det bare er et spørgsmål om tid, før det ender i en decideret voldtægt:

Men ikke nok med det: Der har altså også været flere tilfælde, hvor de unge piger fra Fløng har oplevet en form for seksuelle overgreb - en form for “voldtægts-kultur”, som det kaldes i brevet, hvor de ovenstående episoder også er beskrevet.

“Det er nu desværre med dyb bekymring, at vi råber jer op igen. Vi har krattet i overfladen, og det lader til at deres druk er det mindste problem, af hvad der udspiller sig på skolens område efter lukketid. Der fortælles historier om, hvordan de besøgende fra Hedehusene/Charlotteager kan være voldelige og generelt har truende adfærd. Jeres børn er overvejende bange for dem og tør faktisk ikke at invitere dem med”, lyder det i brevet.

“Derudover fortæller både drenge og piger at de fra Hedehusene/Charlotteager, der gør disse ting, truer dem til tavshed, samt starter grimme rygter om dem. Pigerne er bange, og de har brug for, vi voksne passer på dem”, lyder det i brevet, hvor forældrene også opfordres til at holde skarpt opsyn med de fester, der bliver holdt på skolens og klubbens område.

- Vi må reagere

Brevet kommer efter en række ekstraordinære forældremøder, der er blevet holdt på foranledning af klubben Engvadgård angående de unge menneskers festkultur i fritiden.

Sagen ryster blandt andre det socialdemokrattiske byrådsmedlem, Thomas Bak (S).

- Det er nogle alvorlige oplevelser, der kommer frem i brevet, ikke mindst frygten for en reel voldtægt. Vi skal bruge alle instanser for at imødegå denne adfærd. Jeg synes, det er rigtig godt, at både klub og skole er meget opmærksom på problemet, men vi bliver også nødt til fra politisk side at se på, hvilke muligheder vi har for at hjælpe, siger han og foreslår, at man til at starte med kan undersøge, om kommunen kan forbyde de adfærdsvanskelige unge adgang til områderne.

- Vi hverken kan, eller skal acceptere en sådan opførelse, understreger Thomas Bak.

Formanden for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K), siger til BT, at sagen er gjort en anelse mere dramatisk, end den er i virkeligheden, og at han ville foretrække, at brevet ikke var blevet delt på de sociale medier.

Han medgiver dog, at skolen burde have indkaldt forældrene til et møde i stedet for blot at informere via aula.

- Vi vil sikre, at forældrene bliver indkaldt til et møde så hurtigt, det kan lade sig gøre, siger han til BT.