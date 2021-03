Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (K) er ikke tilfreds med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at lukke alle skoler i Høje-Taastrup Kommune, da der slet ikke er smittede på nogle af kommunens skoler. Foto: Kim Rasmussen

Bred skolelukning vækker undren

Taastrup - 26. marts 2021 kl. 10:59 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Endnu engang må elever, forældre og lærere i Høje-Taastrup Kommune indstille sig på en periode med hjemmeskole og fjernundervisning.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig udstedt et påbud om, at alle skoler og fritidstilbud skal være lukkede fra i dag og frem til 11. april.

Nedlukningen gælder både indendørs- og udendørsarealer som for eksempel legeplads, fodboldbane og andre rekreative områder.

- Vi har fulgt udviklingen tæt. Vi havde håbet, at vi nå frem til påskeferien uden nedlukninger. Men det lykkedes desværre ikke, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K).

Beslutningen er truffet for at nedbringe covid-19-smitten, da smittetallene fortsat er høje i kommunerne på Vestegnen.

Ville gerne gøre forskel Når Styrelsen laver en nedlukning, foretager de en partshøring af kommunen, og her påpegede Høje-Taastrup to ting: Dels var timingen skæv, idet man kunne vente én dag til, så det alligevel var påskeferie, og dels mener man ikke, at det giver mening at lukke alle skoler i kommunen.

- Smitten er lav i Reerslev, Sengeløse og Fløng, hvorfor det ikke giver mening at lukke disse tre skoler, lyder det fra Michael Ziegler.

- Det er hurtigt og enkelt for styrelsen at arbejde med geografiske enheder, der bare er kommuner, men ude i virkeligheden giver det bare ikke så meget mening. Man kunne have haft præcis samme effekt ved bare at undtage skoler uden smitte og koncentrere sig om de andre, siger han til dr.dk.

Alligevel har styrelsen altså valgt at gennemføre nedlukningen på baggrund af det generelle smittetryk i kommunen.

Og Michael Ziegler forstår godt, hvis forældrene er frustrerede.

- Frustrationen har ramt rigtig mange forældre - ikke bare nu men flere gange i løbet af det seneste år. Og det er da frustrerende, at man pludselig må smide alt andet, når ens børns skole lukker ned, men sådan bliver det nødt til at være lige nu. Når vi skal lukke ned, så skal vi lukke ned. Det bliver vi nødt til, hvis vi skal have smitten under kontrol, siger Michael Ziegler.

Ifølge Ishøj Kommune viser opgørelser dog, at smitten på kommunens skoler er begrænset, og at smitten primært sker igennem arbejdende forældre. Alligevel har myndighederne ifølge Ishøj Kommune »lagt vægt på, at der vurderes at være behov for en forebyggende indsats, da der i kommunen er udbredt smitte, og da incidensen er høj og stigende trods det, at der korrigeres for antal udførte test.«

Forældrene er orienteret om lukningen via AULA. Efter påske får forældrene via AULA yderligere information fra de enkelte skoler med planer for, hvordan og hvornår eleverne og de nye aprilbørn præcist skal møde op i skolen igen.

