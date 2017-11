Brandmand klar til at fyre op i byrådsarbejdet

- Jeg fik tredje flest stemmer hos de Konservative, og det er jeg er overrasket over. Men jeg var rimelig sikker, at det ville lykkes, for jeg har en stor berøringsflade i forbindelse med mit arbejde, og jeg har boet i byen altid. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville blive med så mange stemmer. Det tyder på, at nogle, der ikke kender mig, har stemt på mig.

- Jeg må have ramt de rigtige mærkesager og måske har det også noget at gøre med mit job som brandmand at gøre, at der er noget tillid til den form for job. Og så har jeg gjort meget ud af at promovere mig på Facebook, siger Toke Elling, der blandt sine mærkesager vil arbejde for en god lokal løsning i forhold til nationale besparelser i brandvæsenet, der i følge Toke Elling, har givet store udfordringer kommunalt. Ligesom 29-årige Toke Elling vil have sit politiske arbejde rettet mod skoleområdet.