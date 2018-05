Der er plads til fem beboere på bostedet Pile Allé i Taastrup, men kommunen har udfordringer med at få solgt alle pladser. Alligevel siger politikerne nej til at lukke bostedet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bosted blev reddet på målstregen: Politikere lyttede til pårørende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bosted blev reddet på målstregen: Politikere lyttede til pårørende

Taastrup - 31. maj 2018 kl. 13:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tomme pladser og en tomgangsleje på en million kroner om året var tæt på at koste bostedet Pile Allé i Taastrup livet.

Men trods en anbefaling fra administrationen om det modsatte, så har et enigt byråd i Høje-Taastrup besluttet ikke at lukke bostedet.

- Den foreslåede løsning kunne vi ikke leve med. Her er der tale om borgere, der har boet sammen i rigtig mange år, og vi ønsker ikke at splitte dem ad. Hvis de skal væk fra deres hjem, så skal det i det mindste ske samlet, siger Esat Sentürk (R), formand for socialudvalget.

Administrationen havde ellers foreslået at lukke bostedet Pile Allé og flytte beboerne til andre bosteder. Bostedet, som har plads til fem beboere, er nemlig ikke tidssvarende, da både boligerne og fællesarealerne er for små, og det har vist sig svært at udleje pladserne.

Det var derfor heller ikke nogen nem sag, da en anbefaling om lukning landede på socialudvalgets bord.

- I første omgang valgte vi at udskyde sagen, fordi vi gerne ville have den yderligere belyst. Derfor blev der også indkaldt til et dialogmøde med de pårørende, hvor vi kunne høre deres holdninger og synspunkter i sagen, fortæller Esat Sentürk.

Og mødet gjorde indtryk på politikerne.

- Det blev ret tydeligt for os, at vi blev nødt til at finde en anden løsning end at lukke bostedet nu. Vi er enige i, at vi bliver nødt til at gøre noget, fordi stedet kører med underskud, men der skal findes en løsning, hvor beboerne i det mindste kan blive sammen og derved bevare den tryghed, de har i hinanden. Det er også noget af det, de pårørende har påpeget som vigtigt, fortæller Esat Sentürk og understreger, at dialogen med de pårørende var været vigtigt for hele udvalget.

Beslutningen kan dog blive dyr for kommunen, for det har de seneste år været svært for kommunen at sælge de ledige pladser på Pile Alle. Senest har en bolig stået tom i 14 måneder, hvilket betød et tab på 1,2 millioner kroner for kommunen i den periode.

Aktuelt er en beboer netop flyttet, fordi hans behov for pleje var blevet for stort. Der er dermed igen ledig kapacitet, og det forventes ikke at være muligt at sælge den ledige plads til trods for, at administrationen gør et stort stykke arbejde for at finde en borger, der er i målgruppe for tilbuddet.

For hver ledig bolig er der risiko for et årligt tab på 1,0 millioner kroner. Men det er alligevel den rette beslutning at bevare botilbuddet, understreger formanden.

- Vi vil ikke flytte dem uden at kunne tilbyde et passende alternativ. Vi har at gøre med en af de svageste grupper, og det er vigtigt for os, at vi ikke bare byder dem hvad som helst, siger Esat Sentürk, som også er glad for, at et enigt byråd står bag beslutningen.

- Vi var i socialudvalget enige om, at vi skulle være enige i denne sag, fordi den har så stor betydning for de berørte borgere og for økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at alle partier er enige om beslutningen, siger han.

Men selvom bostedet ikke bliver nedlagt i denne omgang, så er det ikke fredet for evigt.

- Det er uholdbart i længden at have et tilbud, hvor vi kører med tomme pladser. Derfor er vi nødt til at gøre noget, og det er også derfor, der nu skal laves en overordnet plan for hele området. Når det er sagt, så var det den rette beslutning at træffe i denne omgang, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Administrationen skal nu frem mod budget 2020 udarbejde et samlet løsningsforslag for hele socialområdet, hvorefter politikerne skal tage stilling til behovet for at bygge nye tilbud og dermed have mulighed for at drive egne botilbud.