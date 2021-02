Skal borgere på Vestegnen forrest i vaccinekøen? Det mener nogle af borgmestrene godt, de kan komme. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmestre: Vestegnen bør komme forrest i vaccinekø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmestre: Vestegnen bør komme forrest i vaccinekø

Taastrup - 11. februar 2021 kl. 10:52 Af Stina Felby Egerup og Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Det giver rigtig god mening at udrulle vaccinerne til borgerne på Vestegnen først, når man er færdig med at vaccinere de ældre, sårbare og frontpersonalet.

Det er nemlig i kommunerne på Vestegnen, at smittetrykket er højst, lyder det fra borgmestrene i Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

- Det er en god ide, at vi, som har en stor spredning, kommer med som nogle af de første, bliver vaccinere. Man kan sige, at hvis vi er med som nogle af de første, så forhindrer vi, at smitten spredes yderligere. Mange herfra tager smitten videre andre steder hen, så ideen er udmærket, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S).

Ishøj har flere gange været den kommune i landet med det højeste smittetryk, og de nyeste tal sender da også kommunen i toppen af listen.

Alligevel er borgmesteren ikke sikker på, at borgerne på Vestegnen vil komme forrest i køen.

- Det er Sundhedsstyrelsen, der lægger rammerne, at man tager efter alder, at man tager efter sygdom osv. Når alle plejehjem og ansatte er overstået, så tager vi alle dem, der er sårbare, og så tager man rækkefølgen efter alder. Skal man fravælge den ud fra de kriterier, så kan man vælge her, hvor smitten spreder sig meget, og forhindre yderligere spredning herfra, det synes jeg er et godt argument. Det er klart, at spredningen vil blive mindre, jo mere man bliver vaccineret her, siger han og tilføjer:

- Det er en god ide. Men jeg tror ikke, at den bliver realiseret.

Respekt for fagligheden I Høje-Taastrup er der også umiddelbart opbakning til ideen, men dog med forbehold.

- Umiddelbart giver det god mening. Vi kan sammenligne med dengang, man først begyndte at vaccinere de ældre på plejecentrene, hvor man også begyndte i de kommuner, hvor smitten var mest udbredt. Der ville være en vis logik i, hvis samme tænkning gik igen nu, siger borgmester Michael Ziegler (K), som dog understreger, at beslutningen slet ikke bør være hans eller kommunernes.

- Det må være drevet af faglighed, og det skal vi have respekt for. Så selvom det på mig virker som om, der fagligt kunne give mening at starte på Vestegnen, hvor smittetrykket er størst, så vil jeg have fuld respekt for, hvis sundhedsmyndighederne fagligt vurderer, at noget andet vil give større mening, siger Michael Ziegler.

- Der har været en tendens til, at mange forskellige grupper siger, at de skal først, og det synes jeg ikke er så kønt at se på, tilføjer han.

Også Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K), mener, at det vil give mening at begynde på Vestegnen, fordi det vil komme hele landet til gode.

- Jeg synes, at man skal starte her, hvor smitten er højest, og der skal man sørge for at få folk vaccineret, så smitten ikke spreder sig i hele landet, siger han til dr.dk.

Restgruppe på tre millioner Når de ældste, de mest sårbare og sundhedspersonalet er blevet vaccineret, er det de tre millioner raske danskere mellem 16 til 64-åriges tur til få tilbudt vaccinen. Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinekalender bliver det til maj.

Men der er endnu ikke taget stilling til, i hvilken rækkefølge de tre millioner i den såkaldte gruppe 12 skal vaccineres.

Flere partier har meldt ud, at de mener, at folk med job, hvor man har tæt fysisk kontakt til mange mennesker, skal forrest i køen.

- Det kan jo være kassemedarbejdere, buschauffører, taxachauffører og togpersonale. De har jobfunktioner, hvor de er i kontakt med mange mennesker, og derfor har de stor risiko for at blive udsat for smitte. Det vil være med til at dæmpe smitten i betragtelig grad, hvis de bliver vaccineret, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til dr.dk

relaterede artikler

Så skete det: Britta har fået første stik 06. januar 2021 kl. 16:29