Byrådet i Høje-Taastrup Kommune godkendte torsdag budgettet for 2021 med stemmerne 21-0. Her ses de seks partiers formænd bag forliget. Privatfoto

Borgmester udlovede vin, da budget blev vedtaget af enigt byråd

Sådan indledte borgmester Michael Ziegler (K) byrådsmødet torsdag, hvor eneste punkt på dagsordnen var at vedtage Høje-Taastrup Kommunes budget for 2021.

- Vi er nu ved vejs ende og kan vedtage kommunens budget for 2021, og heldigvis kan vi gøre det i enighed. Det er godt, at vi kan vedtage budgettet med stemmerne 21-0.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her