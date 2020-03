Generelt er der stor ros fra borgmester Michael Ziegler (K) til både medarbejdere og borgere i Høje-Taastrup for at håndtere den nye virkelighed under coronaudbruddet på en god måde. Foto: Kristina Herlev Wulff

Borgmester om corona: En helt ny situation for os alle

Taastrup - 16. marts 2020 kl. 20:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Høje-Taastrup er så småt ved at vænne sig til en helt nyt virkelighed, og også kommunens mange ansatte har måtte finde nye måder at gøre tingene på.

Men Høje-Taastrup Kommune er klar til at håndtere situationen, forsikrer borgmester Michael Ziegler (K).

Status i skrivende stund mandag eftermiddag er, at én ansat i kommunen - fra et botilbud på Frøgård Allé - antages at være smittet med coronavirus. Ingen andre ansatte eller beboere på institutionen udviser dog symptomer, fortæller Michael Ziegler. Derudover bliver alle ansatte sendt hjem, hvis de er syge.

- Vi har pt. ikke kendskab til borgere i kommunen, som er bekræftet smittet, men det bliver vi heller ikke nødvendigvis underrettet om, siger han og understreger, at det selvfølgelig ikke skal være en sovepude.

- Vi holder hele tiden øje og får dagligt en opgørelse over borgere og ansatte i kommunen, der formodes at være eller erklæres smittede, siger han.

Bliv nu hjemme! Det er dog ikke alle borgere, der har forstået budskabet om at blive hjemme. Personalet på plejecentrene har eksempelvis måtte bruge energi på at forklare pårørende, at de ikke skal besøge beboerne.

- Det er vigtigt, at de pårørende ikke kommer på besøg. Man kan godt være smittet, selvom man ikke har symptomer, og beboerne på plejecentrene er nogle af de mest udsatte borgere, og dem skal vi altså passe godt på, siger Michael Ziegler og understreger, at kommunen nok skal passe godt på beboerne.

- Alle medarbejdere gør en stor indsats, og vi tager de forholdsregler, vi skal. Hvis nogen er syge, bliver de sendt hjem. Og vi har også en beredskabsplan klar, hvis mange ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen pludselige ikke kan arbejde, siger han og fortæller, at det blandt andet handler om at involvere medarbejdere fra andre dele af plejesektoren.

- Men det er selvfølgelig den situation, vi håber på at undgå ved at tage alle disse forholdsregler, siger han.

Nye retningslinjer Der er nu også kommet såkaldte kliniske retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal yde hjælp til borgere, der muligvis er smittet med coronavirus. Det handler om at bruge forskellige værnemidler som handsker, mundbind, dragter og visir for ansigtet.

- Vi har modtaget flere værnemidler, så medarbejderne er i stand til at hjælpe borgerne og samtidig passe på sig selv, siger borgmesteren.

Ros til forældre Borgmesteren har masser ros til forældrene i kommunen, som i stor stil har holdt deres børn hjemme fra daginstitutioner og skoler.

- Vi har meget få børn i nødpasning, for langt de fleste har haft mulighed for at holde deres børn hjemme eller finde andre løsninger. Det er vi meget taknemmelige for, idet det også kan være med til at mindske spredningen af coronavirus, siger han.

Høje-Taastrup Kommune opdaterer hele tiden sin hjemmesiden med seneste nyt om tiltag i forhold til coronavirus. Se mere på www.htk.dk/corona.

