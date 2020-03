Foto: Jørgen C. Jørgensen

Borgmester melder ud: Der skal arbejdes i nat, så de nødvendige beslutninger kan træffes

Efter statsminister Mette Frederiksens udmelding onsdag aften har Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler været til tasterne på sin Facebook-profil.

Her fortæller han, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil agere i forhold til regeringens anvisninger, hvoraf nogle af dem er nemme at forstå og agere efter.

- Regeringens initiativer i forbindelse med Corona-virusens udbredelse er kloge og fornuftige. Vi vil naturligvis nøje følge anvisningerne i Høje-Taastrup Kommune, skriver Michael Ziegler og fortsætter.

- Nogle af initiativerne er enkle og umiddelbare at forstå (omend med store konsekvenser): Det gælder fx, at skole- og dagtilbudsområdet lukkes ned fra mandag d. 16. marts, og at alle offentligt ansatte i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra fra fredag d. 13. marts.

Der er dog også nogle af anvisningerne, der kræver lidt tolkning, som skal der skal arbejdes med at afklare. Det sker allerede fra nu og i løbet af natten.

- Men der er også anvisninger, der skal oversættes og fortolkes. Det gælder fx den præcise afgrænsning af kritiske funktioner, etablering af nødpasning af børn m.m. Derfor har regeringen givet os torsdagen til den nødvendige forberedelse. Vi har medarbejdere som over natten vil gennemgå materiale og anvisninger mhp. at der kan træffes de nødvendige beslutninger i kommunens krisestab i morgen. Vi vil naturligvis løbende orientere, skriver Michael Ziegler.

Tidligere onsdag skrev Høje-Taastrup Kommune på kommunens Facebook-side, at man havde lavet en side med information om coronavirus. Den kan findes her: https://www.htk.dk/corona

Onsdag aften er den dog ikke opdateret med de nyeste anvisninger fra regeringen.

De seneste udmeldinger fra myndighederne kan findes her: www.coronasmitte.dk