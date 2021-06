Se billedserie Den kæmpe lejr bliver opdelt i fire mindre underlejre, opkaldt efter værtskommunerne og Hedeland selv. Til højre på billedet ses blandt andre Høje-Taastrup-borgmester Michael Ziegler (K) samt byrådmedlemmerne Mai-Britt Hartvig (K), Toke Elling (K) og Lars Prier (DF), der også er formand for I/S Hedeland. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Borgmester imponeret over spejdere: - De har styr på det

Taastrup - 10. juni 2021 kl. 11:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Mere end 300 frivillige knokler allerede nu med planlægningen af den store Spejdernes Lejr, som i 2022 indtager Hedeland Naturpark med 40.000 spejdere og lige så mange gæster.

Onsdag var byrådsmedlemmer fra de tre ejerkommuner bag Hedeland inviteret ud i området for at høre om det foreløbige planer.

Og borgmester Michael Ziegler (K) var begejstret for rundvisningen.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver fantastisk. Det er tydeligt, at folkene bag Spejdernes Lejr er nogen, der har prøvet det før, og de har styr på sagerne, siger han.

Spejdernes Lejr afholdes for tredje gang i 2022, og de flotte omgivelser i Hedeland har været et stort trækplaster.

- De lægger ikke skjul på, at de glæder sig at lave en lejr, der ikke bare skal være på en stor flad mark. I Hedeland bliver den opbygget i forskellige områder i det kuperede terræn, og det er jo netop det, Hedeland kan. Det er et alsidigt område, der byder på mange former for naturoplevelser, siger Michael Ziegler.

Investering i Hedeland Byrådet i Høje-Taastrup har afsat 4 millioner kroner til lejren, og det samme har Greve og Roskilde kommuner. Dertil skyder I/S Hedeland, der driver den kæmpe naturpark, selv 3 millioner kroner i projektet. En del af pengene skal bruges til faciliteter i Hedeland, som borgerne i området også efterfølgende kan få glæde af - det er for eksempel infrastruktur, toiletforhold, rørføring og el til visse dele af området.

Og det er nødvendige investeringer for at sætte skub i den kæmpe udviklingsplan, der ligger for Hedeland. Det har formanden for I/S Hedeland, byrådsmedlem Lars Prier (DF), tidligere forklaret.

- For et relativt beskedent beløb er vi i stand til at kickstarte de udviklingsplaner, der er vedtaget i alle tre byråd i ejerkommunerne. Hedeland vil ikke kunne rykke på de udviklingsplaner, med mindre der bliver tilført økonomi - og det gør der med den plan, der nu ligger. Seks millioner kroner til blivende installationer vil på sigt gøre, at Hedeland vil blive endnu mere attraktivt at komme ud i. Man vil blive i stand til at tiltrække andre, der måtte have lyst til at afholde forskellige events, og det vil give penge i kassen til Hedeland, sagde han, da byrådet besluttede at afsætte pengene til lejren i november 2019.

Enhedslisten og Lokallisten stemte som de eneste partiet imod at afsætte pengene til lejren.

Spejdernes Lejr er dog primært finansieret via deltagerbetaling - ved den sidste lejr i 2017 var der indtægter fra deltagerbetaling på 65 millioner kroner.

Bag Spejdernes Lejr står Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som også står bag Foreningen SPEJDERNE.