Se billedserie De Konservative i Høje-Taastrup med Michael Ziegler i spidsen er principielt stadig for en Ring 5, men vil ikke længere kæmpe aktivt for at få den etableret. Foto: Kristina Herlev Wulff

Borgmester i kovending: Vil ikke længere kæmpe for Ring 5

Taastrup - 28. januar 2021 kl. 14:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

- Fremover vil vi hverken arbejde for eller imod Ring 5 Syd, men i stedet indtage en neutral rolle.

Sådan lyder udmeldingen nu fra borgmester Michael Ziegler (K) på vegne af den konservative byrådsgruppe i Høje-Taastrup.

Han og partiet - som har absolut flertal i kommunen - har ellers lokalt været stor fortaler for at få etableret vejforbindelsen Ring 5 og har også presset på for at få sat gang i arbejdet med Ring 5 Syd motorvej fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Men det er altså slut nu, lyder det.

Borgmesteren fortæller, at beslutningen har været undervejs i noget tid, og at ikke mindst den lokale modstand har gjort indtryk.

- Den debat og den bekymring, som mange borgere berettiget har haft, har selvfølgelig gjort indtryk. Da vi for mange år siden begyndte at tale om det, var der politisk konsensus om, at det var en god idé, og der var ikke nogen folkelig modstand. Nu er den konsensus der ikke mere, og der er opstået en modstand mod projektet i flere mindre landsbyer. Så nu er det mere tydeligt, at borgerne er splittede, og så skal vi som kommune ikke kæmpe hverken for eller imod. Det er ikke fair, at vi kæmper imod mange af vores borgere, når beslutningen alligevel ikke ligger hos os, siger Michael Ziegler med henvisning til, at det i sidste ende er Folketinget, der skal beslutte, om der skal bygges en statslig Ring 5 eller ej.

- Jeg har haft et lidt for sort/hvidt syn på det. Det var nok en fejl, at vi kastede kommunen ind i en aktiv indsats for Ring 5 Syd, for vi var med til at give kommunen en større rolle, end den egentlig har, siger han.

Så timingen har ikke noget at gøre med, at det er valgår?

- Det er ikke noget valgstrategi i det for os. Den store modstand gør indtryk. Jeg kan godt være optaget af borgernes bekymring af et ægte hjerte, understreger Michael Ziegler.

Er stadig for Ring 5 Syd Han fortæller, at den konservative byrådsgruppe principielt stadig er for en Ring 5 Syd, men at de altså ikke vil kæmpe aktivt for den.

- Jeg tror stadig, den vil kunne fjerne trafik og støj fra andre steder, og jeg mener godt, den kan anlægges fuldt forsvarligt. Men som borgmester kommer jeg ikke til at arbejde aktivt for at få den etableret, siger han.

Der har i mange år været tale om at lave en Ring 5 fra Køge til Helsingør, men der er stor modstand mod ideen i de nordlige kommuner. Derfor gik en række kommuner - herunder Høje-Taastrup - sammen om at presse på for at få lavet en forundersøgelse af en Ring 5 Syd fra Køge til Frederikssundsmotorvejen.

Men hvis den skulle kommer, så lover han, at kommunen vil kræve støjdæmpende foranstaltninger.

- Vi vil forholde os til det, der måtte blive lagt op, og vi vil påpege fordele og ulemper for vores borgere. Vi vil kræve støjreducerende tiltag og udfordre den konkrete linjeføring, hvis det giver mening. Og så vil vi inddrage borgerne i et eventuelt høringssvar, lover borgmesteren.

Overraskende melding Den nye udmelding fra den konservative borgmester overrasker Socialdemokraternes gruppeformand, Peter Faarbæk (S).

- Det er jo ikke længe siden, at vi havde debatten i byrådssalen, hvor vi blev kritiseret for at være imod Ring 5 Syd, så det er da en overraskende udmelding. Når det er sagt, så er jeg glad for holdningsændringen. Jeg håber, det kan være et skridt i den retning, vi går i - nemlig at have et større fokus på, hvordan vi får styrket den offentlige transport, så vi får set på alternativer til at etablere en Ring 5 Syd. For der vil komme et trafikpres i fremtiden, men vi mener, at vi skal se på andre løsninger end mere motorvej, siger Peter Faarbæk.

Han kan heller ikke lade være med at bemærke timingen i udmeldingen, som kommer i et valgår.

- Det er da en påfaldende timing. Enten er det kommunalvalget, der spiller ind, eller også er De Konservative bare blevet klogere. Og det må man jo også gerne, siger Peter Faarbæk.

Socialdemokraterne har allerede meldt ud, at partiet et modstandere af en Ring 5 Syd. Hvis Ring 5 overhovedet skal laves, skal den gå hele vejen til Nordsjælland for at give mening, forklarer Peter Faarbæk.

- Men vi er nødt til at undersøge andre alternativer, og vi vil prioritere offentlig transport først, siger han.

