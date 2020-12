- Vi kigger ind i en stor vækst i smittetallet, og der er en reel frygt, at smitten vil sprede sig til de sårbare grupper. Derfor er det vigtigt, at der bliver handlet nu, siger borgmester Michael Ziegler (K). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Borgmester bakker op om restriktioner: - Vi er nødt til at handle nu

Taastrup - 07. december 2020 kl. 12:26 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

- Det er slet ikke en diskussion, om man bør gøre det eller ej, for det er ved at være kritisk.

Sådan lyder udmeldingen fra borgmester Michael Ziegler (K), efter regeringen har varslet en række nye restriktioner for at få smittetallet under kontrol. Og dem er der 100 procent opbakning til fra borgmesteren.

- Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at handle nu, selvom mange af os nok er ved at være rigtig corona-trætte. Men vi bliver nødt til at alle sammen at tage et ansvar, for det er den enkeltes adfærd, der er afgørende for, at smittetallene igen kommer under kontrol, siger han og appellerer til, at alle borgere følger de nye restriktioner.

- Man kunne se efter efterårsferien, at smittetrykket blev fordoblet, og det viser, at vores adfærd har afgørende betydning. Nu kommer der snart en juleferie, hvor man kunne frygte det samme, og derfor er det vigtigt at handle nu, og at vi alle sammen gør vores bedste for at begrænse vores sociale kontakt, siger Michael Ziegler.

Forældre skal på banen De nye restriktioner betyder blandt andet, at alle restauranter, barer, biografer og teatre skal lukke, offentligt ansatte skal i vid udstrækning sendes hjem, størstedelen af fritidsaktiviteter lukkes, og elever fra 5. klasse og opefter sendes hjem til virtuel undervisning fra på onsdag.

Flere har påpeget, at unge derved bare får endnu større muligheder for at mødes på kryds og tværs, hvis man sender dem hjem, men de skal jo stadig sidde foran skærmen i skoletiden, påpeger Michael Ziegler.

- Men derudover er der også et behov for, at forældrene tager et stort ansvar for at sikre, at deres børn holder sig til små sociale bobler. Det er jo netop ikke meningen, at de nu bare skal mødes i større grupper uden for skolen, og det opfordrer jeg til, at forældrene vil være med til at sikre, siger han.

Skal have informationerne ud Helt lokalt skal corona-krisestaben nu diskutere de nye restriktioner, og hvordan man kan understøtte dem lokalt.

- Jeg mener blandt andet, at vi nu skal steppe up på vores kommunikation til borgerne, så vi videst muligt kan sikre, at alle får de nødvendige informationer. Hvordan vi præcist skal gøre, må vi nu finde ud af, men det er vigtigt, at budskabet bliver formidlet ud, siger Michael Ziegler.

Han fortæller, at sundhedsministeren på morgenens møde fortalte, at man tydeligt kan mærke den såkaldte borgmester-effekt, når kommunerne og de lokale borgmestre bakker op om regeringens tiltag.

- Man kan se en effekt på, hvordan borgerne reagerer på tiltagene, hvis der kommer en helhjertet opbakning fra borgmestrene. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg bakker fuldstændig op om de nye tiltag. Vi bliver alle nødt til at tage et stort ansvar lige nu, hvis ikke det skal ende helt galt, siger Michael Ziegler.

Alt for høje tal Tallene taler da også deres tydelige sprog. I Høje-Taastrup Kommune er der inden for de sidste syv dage testet yderligere 172 personer positiv for Covid-19, og det giver en såkaldt incidens på 340, som er antallet af smittede på 100.000 borgere. Det placerer Høje-Taastrup på en 9. plads på listen over kommuner med flest nye smittetilfælde.

- Det er skidt, at tallene er så høje, men det er jo en sum af mange ting. Dels vores adfærd, men også en erkendelse af, at Høje-Taastrup jo ikke er en ø. Vores borgere pendler ind og ud af kommunen, og borgere fra andre kommuner pendler hertil. Det er derfor, den enkeltes adfærd er så afgørende, siger Michael Ziegler.

På samme liste indtager Ishøj ifølge de seneste tal en førsteplads med en incidens på 516, mens Vallensbæk Kommune er på en 12. plads med en incidens på 320.

