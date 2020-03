Borgmester Michael Ziegler (K) forsikrer, at Høje-Taastrup Kommune er klar til at håndtere den nuværende situation med coronaudbruddet, idet kommunen har en beredskabsplan, som sikrer en effektiv varetagelse af Høje-Taastrup Kommunes ansvar og opgaver med at yde en forsvarlig og robust indsats i forbindelse med kriser. Foto: Kristina Herlev Wulff

Borgmester: - Vi er forberedt på situationen

Taastrup - 12. marts 2020 kl. 10:50 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den alvorlige udmelding fra myndighederne onsdag aften vil selvsagt også få konsekvenser i Høje-Taastrup. Udover den annoncerede lukning af alle skoler og daginstitutioner fra næste uge, så er det også besluttet at lukke alle kulturhuse, biblioteker, teatre og idrætsanlæg.

Læs også: Lokal fodboldklub styres nu fra Frederiksberg

Men Høje-Taastrup Kommune er helt klar til situationen, forsikrer borgmester Michael Ziegler (K).

- Vi er godt forberedt og har været på forkant med situationen de seneste to uger. Vi har en beredskabsplan, som netop er lavet til situationer som denne, og den ligger klar til at blive brugt, siger Michael Ziegler og fortæller, at der blandt andet er oprettet en krisestyringsstab, som holdt møde torsdag morgen. Den består af borgmesteren og direktionen. Derudover har Høje-Taastrup Kommune en sundhedsberedskabsledelse med en række fagfolk, som også er blevet aktiveret.

Generelt har der været stor forståelse for de drastiske skridt, der er blevet taget, fortæller borgmesteren.

- Folk forstår godt, hvad det her handler om, nemlig at blande folk mindst muligt, så vi undgår smittespredning, siger Michael Ziegler.

Han fortæller, at kommunen løbende vil opdatere om situationen på sin hjemmeside, www.htk.dk, hvor man vil kunne læse sidste nyt om de lokale forhold i lyset af coronaudbruddet.

Gør klar til lukning Alle lærere og pædagogisk personale fik besked på at møde på arbejde torsdag morgen, hvorefter lederne på de forskellige skoler og institutioner vil vurdere, hvor mange der kan sendes hjem, alt efter hvor mange børn, der møder frem. Den officielle lukning af skoler og institutioner sker nemlig først fra på mandag, så de er forpligtiget til at holde åbent i dag, så forældre kan aflevere deres børn, hvis de ikke har mulighed for pasning.

Alle er dog blevet opfordret til at holde deres børn hjemme, hvis man har mulighed for det.

Derudover arbejder kommunen med at få et nødberedskab på plads, herunder til de ansatte i sundhedssektoren, der har behov for pasning, så de kan passe deres arbejde. Det gælder blandt andet udvalgte ansatte i ældreplejen og sundhedssektoren.

Lukket i idrætscenter Også Taastrup Idræts Center lukker helt ned for alle aktiviteter, både indendørs som udendørs aktiviteter. Brugere, som kommer til Taastrup Idræts Haller, omklædnings bygninger, klubhuse og anlæg vil fra i dag ikke have mulighed for at komme ind og benytte faciliteterne. Det forbydes også, at samles på de udendørs baner hvilket afstedkommer aflysning af al træning på kunstgræsbanen.

Aflysningen gælder indtil videre på ubestemt tid, og derfor er også alle weekendarrangementer, stævner og kampe i al almindelighed aflyst, oplyser Taastrup Idræts Center.

Dertil er en langt række andre arrangementer aflyst, blandt andet generalforsamlinger, ferniseringer og gymnastikopvisninger. Så det er nok en god ide lige at tjekke en ekstra gang, hvis man havde planlagt at deltage i offentlige arrangementer i den kommende tid.

