Borgmester Michael Ziegler (K) kritiserer, at kriterierne for at komme på ghettolisten nu igen bliver ændret. »Det bliver umuligt for os at bruge dem til noget, hvis de jævnligt bliver lavet om«, siger Michael Ziegler, der her ses ved indvielsen af nye udearealer sidste år i Charlotteager, som nu igen er kommer på ghettolisten. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Nye ghetto-kriterier ændrer ikke noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Nye ghetto-kriterier ændrer ikke noget

Taastrup - 09. maj 2018 kl. 11:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke mange måneder siden, at boligområdet Charlotteager i Hedehusene røg af regeringens omstridte Ghettoliste over udsatte boligområder. Men onsdag kom boligområdet så tilbage på listen.

Det skyldes en ny delaftale omkring regeringens ghettoplan, som betyder, at kriterierne for at havne på ghettolisten er blevet ændret, og det sender altså Charlotteager tilbage på listen.

Den nye status ærgrer borgmester Michael Ziegler (K).

- Charlotteager er jo det samme område i dag, som det var i går. Det ændrer sig ikke af, at nogen laver om på nogle kriterier. Charlotteager er inde i en rigtig god udvikling, men det er klart, at der fortsat er nogle udfordringer, og dem arbejder vi allerede med. Det ændrer en plads på ghettolisten ikke noget ved, siger Michael Ziegler, som også kritiserer, at kriterierne nu bliver lavet om igen.

- Der er behov for stabilitet i de kriterier, for det bliver umuligt for os at bruge dem til noget, hvis de jævnligt bliver lavet om. Det er ikke længe siden, de ændrede dem sidst, og det er med til at skabe et falsk billede, hvis de hele tiden bliver lavet om, siger han og tilføjer:

- Det gør heller ikke noget godt for boligområderne. Der var stor glæde, da Charlotteager røg af listen sidste år, og tilsvarende vil der sikkert være skuffelse over, at man nu er røget tilbage, selvom intet er ændret.

Udover Charlotteager er Taastrupgaard og Gadehavegård også på regeringens ghettoliste. Det er alle tre områder, hvor der er gang i store indsatser for at forny og forbedre området, og de indsatser fortsætter ufortrødent, liste eller ej, fortæller borgmesteren.

- Vores ambitioner række langt videre end ghettolisten. Vi vil helt fundamentalt ændre boligområderne og arbejde for, at de bliver attraktive steder at bo, og i det arbejde gør det ingen forskel for os, om områderne er på en ghettoliste eller ej, understreger Michael Ziegler.

De nye ghettokriterier 1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent (gennemsnit for de seneste to år).

2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Kun uddannelser godkendt i Danmark tæller med.

3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

5. Derudover skal andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstige 50 procent.

For at komme på ghettolisten skal mindst to af kriterierne 1-4 opfyldes. Det femte kriterium skal opfyldes.

relaterede artikler

Udsat boligområde ryger tilbage på ghettoliste 09. maj 2018 kl. 10:52

Maksimalt 40 procent almene familieboliger i ghettoer 09. maj 2018 kl. 09:28

Lejerne slipper for noget af ghettoregningen 08. maj 2018 kl. 15:09