Teststedet på Taastrupgårds Alle i Taastrup kan måske få en endnu større rolle, hvis alle danskere skal til at testes mere. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Giver god mening at teste mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Giver god mening at teste mere

Taastrup - 17. februar 2021 kl. 14:38 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det giver rigtig god mening, at man nu vil til at teste borgerne endnu mere.

Sådan lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K), efter regeringen onsdag præsenterede en ny teststrategi, hvor alle danskere skal testes langt mere - og måske vænne sig til at blive testet to gange om ugen.

- Det er en vej til at kunne åbne samfundet mere op, så det kan jeg kun bakke op om, lyder det fra Michael Ziegler.

Han er til gengæld ikke begejstret for ideen om en fuldstændig nedlukning af hovedstadsområdet, som formanden for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Joachim Hoffmann-Petersen, har foreslået.

- Det giver ikke nogen mening at lægge en jernring om Storkøbenhavn. Det ville give nogle store udfordringer, da rigtig mange pendler ind og ud af Høje-Taastrup, og det ville have store økonomiske konsekvenser, siger Michael Ziegler og tilføjer, at han ville se anderledes på det, hvis ideen kom de ansvarlige myndigheder.

Borgmesteren er til gengæld helt åben over for ideen om en regional genåbning, selvom Høje-Taastrup og det øvrige Vestegnen nok ville stå blandt de sidste i køen til en genåbning.

- Men der går jo ikke noget af os, ved at andre får lov til at lukke forretningslivet op igen. Jeg mener, det kan give god mening at se på det regionalt, siger han.