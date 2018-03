Se billedserie Det blev 6.y fra Borgerskolen, som vandt innovationsprisen og den samlede sejr med deres app ?Store venner?.

Borgerskolen: 6.y til DM i Skills

Taastrup - 28. marts 2018 kl. 12:04 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I februar afholdt Høje-Taastrup Kommune den lokale Craft konkurrence på Rådhuset, hvor stort set alle skoler var repræsenteret i konkurrencen.

Det blev 6.y fra Borgerskolen, som vandt innovationsprisen og den samlede sejr med deres app 'Store venner', hvilket betød, at klassen var til DM i Skills på Læringsmessen i Bellacentret.

CRAFT eller Skills går ud på at løse små eller store problemer fra virkelighedens verden ved hjælp af teknologi.

Klassen har udviklet en app, som kan bruges i skolen til at lave aftaler om lektiehjælp, til frikvartershjælp og legeaftaler på tværs af klasser og klassetrin. Hjælper man med lektier optjener man point, som kan omsættes til præmier og chancen for at blive 'Månedens Store Ven'

På trods af, at klassen ikke vandt konkurrencen, har eleverne haft en stor oplevelse ved at deltage i begge konkurrencer og se, hvad alle de øvrige hold havde fundet på. Børnene var stolte, da de hele tiden skulle pitche deres produkt over for folk fra virkelighedens erhvervsliv og siger da også, at de har fået noget mere selvtillid i forhold til at fremlægge.

- Jeg har også været meget stolt af mine elever undervejs, da det har været en super kreativ proces med samarbejde i klassen og introduktion til nye IT redskaber, fortæller klassen lærer Mathilde Jakobsen.

Eleverne gik så meget op i det, at de mødte op hos konsulentfirmaet InQvation i deres vinterferie for at pitche deres ide og få konstruktiv feedback inden finalen.

Nu arbejder skolen videre på at få ideen omsat til virkelighed, så den faktisk kan bruges på skolerne.