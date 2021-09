Se billedserie Der var rejsegilde på det nye Rådhus i Høje Taastrup torsdag. Foto: Jens Wollesen

Borgernes hus: Byggeri af nyt rådhus skyder i vejret

Taastrup - 30. september 2021 kl. 16:45 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

De ni etager er rejst, og facaderne er ved at blive beklædt på vartegnet i den nye bydel Høje Taastrup C.

Byrådsmedlemmer, direktører og håndværkere på byggeriet af Høje-Taatrup Kommunes nye rådhus, var mødt op, da der torsdag var rejsegilde på byggeriet, som er en traditionel hyldest til de folk, der bygger bygningen.

Rådhuset bliver et hus for alle kommunens borgere med adgang fra den nye park i bydelen, og det var noget af det, borgmester Michael Ziegler (K) kom ind på i talen til rejsegildet.

- Rådhuset skal i høj grad være borgernes hus. Det bliver et levende, åbent og imødekommende hus. Vi får "byens torv", hvor man kan krydse igennem hus eller slå sig ned på trappen i det flotte atrium, og så er der en taghave, der er offentlig tilgængelig, sagde Michael Ziegler.

Byggeriet af det nye rådhuse skrider planmæssigt frem midt i bydelen. Udover et åbent hus for borgerne skal det også være en moderne arbejdsplads for kommunens medarbejdere og et attraktivt mødested for borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv.

Bæredygtigt byggeri Casa er totalentreprenør på byggeri, som ventes færdigt i fjerde kvartal 2022 og har et samlet budget på 291,5 millioner kroner.

Michael Birk, der er projektchef på byggeriet for Casa, var også på talerstolen, hvor han fortalte om ambitionerne for byggeriet.

Der er tale om et bæredygtigt byggeri, der går efter at blive certificeret som DGNB Guld, der stiller krav til at man tænker bæredygtighed ind i byggeriet.

Casa har et mål i 2023 om, at 25 procent af deres byggerie er bæredygtige. På det nye rådhus kommer det blandt andet til udtryk ved, at der bruges genbrugstræ og genbrugsbeton fra Taastrupgaard.

- Der er blandt andet brugt, hvad der svarer til 27 lastbiler og 1988 tons med genbrugsråstoffer fra Taastrupgaard, så vi sparer altså de læs, sagde Michael Birk.

Alle skal besøge taghave Arkitektfirmaet ALL er også en del af projektet. Fra firmaet var partner og projektleder Kristian Langkilde på talerstolen.

I arbejdet med at tegne det nye rådhus har arkitekter skulle følge byrådets vision om fremtidens rådhus.

- Derfor har vi tænkt borgerinddragelse og en moderne tilgang til mødet med forvaltningen ind. Rådhuset får plads i parken, og det bliver et højt hus med et lille fodaftryk, men med et "landingsstel" i parken, så det bliver en del af parken, og så kommer der en offentlig taghave, som jeg er sikker på, at alle borgere i kommunen skal forbi på et tidspunkt, sagde Kristian Langkilde.

Det er planen, at rådhuset står klar i december 2022.

