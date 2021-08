Se billedserie En stor del af borgermødet blev brugt på workshops, hvor borgerne med udgangspunkt i visionsplanen kom frem med deres egne ideer. Foto: Pernille Rohde

Borgermøde: Bevar byens sjæl - men fjern den tunge trafik

Taastrup - 26. august 2021 kl. 19:53 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Hedehushallen blev stedet, hvor borgermødet om visionsplanen for Hedehusene Bymidte måtte holdes onsdag aften. Der var ca. 135 tilmeldte og dermed var Hedehuset, hvor mødet oprindelig skulle have været holdt, for småt.

I mange år har der været talt om fornyelse af bymidten i Hedehusene og i løbet af de senere år er der sket noget i små dryp. Blandt andet er Stationsforpladsen blevet omlagt, biblioteket er flyttet ned i stueplan og langs Hovedgaden er der kommet ny beplantning.

Men der mangler stadig at ske noget, mener man på rådhuset, og derfor har byrådet bedt arkitektfirmaet Vandkunsten om at komme med en visionsplan for byen.

- Nærheden har fået investorernes øjne op for byen. Og vi ønsker at få det bedst mulige resultat ud af det. derfor sætter vi nu gang i ideudviklingen, sagde borgmester Michael Ziegler, da han indledte mødet.

Mere grønt i byen

Arkitekt Morten Kjer Jeppesen fra Vandkunsten holdt et oplæg om den visionsplan, Vandkunsten har udformet. Planen er kommet til verden efter mange besøg i byen, fortalte han, og kom ind på nogle af de tanker, der ligger bag. Det område, Vandkunsten har beskæftigget sig med, strækker sig fra Kallerupvej i øst til togoverføringen i vest. I nord fra Tværvej til togbanen i syd.

Morten Kjer Jeppesen fremhævede, at der er mange gode funktioner i byen, der støtter hverdagen, men ikke så mange mødesteder.

P-pladserne, der hovedsagelig ligger bag stationen, er ofte det sted man ankommer til, når man besøger Hedehusene og her har arkitektfirmaet fokus på, at facaderne er lukkede og ikke så imødekommende, og dermed kunne der være potentiale i at tænke det på en anden måde.

At få noget mere grønt ind i bymidten, gerne så det grønne loop bliver ført fra Hedehuset gennem hele byen på en synlig og inviterende måde, er også en ide fra visionsplanen, som i det hele taget lægger vægt på, at det ville gavne med mere grønt i byen.

Grønne lommer og grønne pladsrum samt mere vild beplantning i bymidten ville være indbydende, lød budet på at gøre byen mere grøn.

Flere af de fremmødte borgere var usikre på, hvilket oplæg Vandkunsten havde fået. Og det blev slået fast, at den analyse arkitektfirmaet har lavet ikke er en færdig plan.

- Vi skal finde ud af, hvor der er potentiale for forbedringer og tegne en visionsplan, der kan være spillebræt for grundejere og bygherrer, sagde borgmester Michael Ziegler.

Tung trafik generer

En stor del af borgermødet blev brugt på workshops, hvor der rundt omkring ved bordene blev kigget på visionsplanen og diskuteret forslag til den. Og mødet blev rundet af med en gennemgang af nogle af de forslag, der var kommet frem.

Mange var interesserede i at få gjort noget ved den tunge trafik, der kører gennem byen dagligt, fordi den er generende. Og et forslag lød på, at man ombygger Hovedgaden som man har gjort med Taastrup Hovedgade.

Adgang for handicappede var der også fokus på, for som det er nu, er det svært at komme tværs over gaden med rollator, blev det påpeget.

Vildt forslag

Et af de mest vilde forslag aftenen bød på, handlede om, at man bygger en butiksarkade over jernbanen. Inspirationen til forslaget kom fra Singapore og fik store smil i hallen.

Det var tydeligt, at borgerne der deltog, er glade for deres by og ikke nødvendigvis er interesserede i at den bliver ændret meget. 'Bevar Hedehusenes sjæl' lød et forslag.

En kvinde fortalte, hvor glad hun er for at bo i en rolig bymidte uden natteliv og larm, og det var der andre der var enige i.

At antallet af parkeringspladser er til diskussion, var der også nogle, der reagerede på.

- Vi vil bevare pladserne langs Hovedgaden. Hvis man fx bor i Nærheden, skal man kunne få en plads, når man skal handle, for ellers begynder folk at køre til Roskilde, lød det.

Cykelstien langs Hovedgaden var der også fokus på.

- Flere erhvervsdrivende er kede af, at der bliver kørt meget stærkt. Det gør, at det ikke er så behageligt at færdes i gaden. Måske kunne man anlægge en turbocykelsti gennem Hedehusene et andet sted end i Hovedgaden, blev der sagt.

Send forslag ind

Endnu er ingen beslutninger truffet, understregede Michael Ziegler afsluttende. Og han opfordrede til, at man fortsat sender forslag ind til visionsplanen.

- Man kan sende skriftlige kommentarer ind frem til den 10. september på www.htk/vision2640, sagde borgmesteren og fortalte at alle bemærkninger bliver samlet i en hvidbog.