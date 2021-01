Borgere kan komme med input til klimaplan

For nylig blev det besluttet af politikerne i Høje-Taastrup Kommune at sende et forslag til en klimaplan for 2030 i høring hos borgerne i kommunen.

Årsagen til, at man skal lave en ny klimaplan er, at kommunen vokser og har vækst, samtidig med at der udledes mindre CO2. Det ønsker man at fortsætte, og derfor vil man lave en plan, så man på den lange bane ikke udleder flere drivhusgasser, end der kompenseres for ved et lignende CO2-optag. Klimaplan 2030 er et skridt på vejen.