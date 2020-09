Boligprojekter for 400 millioner kroner skifter ejer

Den svenske ejendomsfond Niam har købt to store boligprojekter og en parkeringskælder i Nærheden af 2E Group. Salgssummen ligger på lige under 400 millioner kroner.

2E Group står for projektudviklingen, byggeriet og udlejning af boligerne for Niam, der således overtager fuldt færdigt og nøglefærdigt byggeri.

- Vi fik allerede i februar måned god dialog med Niam om vores tre projekter, der aldrig har været udbudt til salg i markedet. Vi er meget glade for den tillid, som Niam, som vi betragter som en af de mest seriøse og største og dygtigste ejendomsinvestorer i Norden, viser os med lukke en så stor handel. Vi er helt sikre på, at vi har ramt spot on med disse lejeboliger - og at de bliver en meget succesfuld investering for Niam - og det betyder meget for os, siger administrerende direktør Jesper Skovsgaard fra 2E Group.