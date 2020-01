Se billedserie Omkring 300 var mødt op til informationsmøde for beboerne i Gadehavegård søndag den 26. januar 2020. Foto: Martin Rosenkreutz Madsen

Boligområdes fremtid: Uvished fik mange til at møde op

Taastrup - 27. januar 2020 kl. 11:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stort fremmøde ved beboermøde om udviklingsplanen for Gadehavegård, hvor spørgsmål til genhusning var det store tema.

Der var godt trehundrede beboere samlet på Quality Hotel i Høje Taastrup søndag eftermiddag.

Hvis man kender lidt til omfanget af den fysiske udviklingsplan for boligområdet Gadehavegård, er det knap så overraskende, at fremmødet var stort. Ikke én bolig kommer til at stå uberørt hen og godt halvdelen skal enten nedrives, sammenlægges eller ommærkes.

Stemningen denne søndag var da også tydeligt præget af den uvished, som planen har skabt omkring den enkelte lejers fremtid i boligområdet. Og netop for at begrænse uvishedshed og utryghed har boligafdelingens bestyrelse valgt at holde disse beboer-infomøder, hver eneste gang der er væsentligt nyt, fortæller afdelingens formand Ibrahim El-Khatib.

Mødet blev indledt med den nyeste tidsplan og konkurrencen omkring bebyggelsesplanen. I løbet af februar vil et bedømmelsesudvalg, bestående af beboere, politikere og rådgivere, vælge den plan, der er bedst for området og beboerne. Hertil kunne Mette Mogensen, udviklingschef hos Domea.dk, fortælle, at man har inviteret de fem bedste tegnestuer i landet ind til konkurrencen, for at sikre at udgangspunktet for bedømmelsen allerede er i top. Selve konkurrencen er desuden støttet af Realdania, kommunen og Landsbyggefonden.

Planen vil blive offentliggjort i starten af maj, hvor det spørgsmål, der måske fylder allermest for beboerne - Hvilke boliger skal nedrives? - vil blive besvaret.

Da mødet når til punktet omkring nedrivning og genhusning, fornemmer man, at flere beboere er fortvivlede. Nogle har endog midlertidige kontrakter og frygter, at der ikke er støtte til dem til at finde en ny bolig. Det skaber dog lidt ro og luft i forsamlingen, at de to genhusningskonsulenter Nagihan og Søren fra Domea.dk kan fortælle, at man allerede nu kan kontakte dem og få støtte og hjælp til at finde ny bolig og flytning. Og at der fra 1. maj vil være kontortid i boligområdet.

De fortæller, at når først de boliger, der skal nedrives, er udpeget, vil samtlige berørte beboere blive kontaktet personligt, inden offentliggørelsen.

Af mere lavpraktiske emner var spørgsmål omkring indbo, indskud og ventelister. Der blev opfordret til at have hjem/indboforsikring, da skader på indbo i forbindelse med renovering og genhusning ellers ikke er dækket. Ligeledes opfordrede genhusningskonsulenterne til ikke at foretage interne flytninger, hvis man ønsker at blive boende i området efter renoveringen.

Mødet sluttede med en stor spørgerunde. Her blev der spurgt til, om man kan forvente at flytte tilbage til sin lejlighed, hvis den ikke skal nedrives eller sammenlægges.

Det klare svar var, at man vil gøre alt, hvad man kan, for at genhusningen tager højde for det levede hverdagsliv. Selv naboskabet vil man hjælpe med at flytte med. Trods den humoristiske tone ved nogen af besvarelserne, så var det tydeligt, at det også er psykisk belastende for mange af de tilstedeværende.

Som Leif, en beboer, udtrykte det: Det hele handler jo om, hvorvidt man er købt eller solgt.

I døren ud af lokalet fortæller Stig og Sarah, der med deres fem børn, naturligvis er bekymrede om de kan blive boende i området, at de overordnet set føler sig bedre orienteret og egentlig tænker, at det hele nok skal gå.