Se billedserie Afdelingen Gadehavegård sparer i alt omkring 1,7 mio. kr. på varmeregningen, oplyser driftschef Ole Nielsen.

Boligområde har skruet op for det gode indeklima og ned for varmeregningen

Taastrup - 28. maj 2020

Nye fjernvarmerør og varmecentraler plus intelligent styring af forsyningen.

De elementer har reduceret varmeforbruget i bebyggelsen Gadehavegård i Høje Taastrup betragteligt. Dels ved at reducere varmetabet, dels ved at sætte loft over rumtemperaturen i de 986 boliger.

Sidegevinsten er et forbedret indeklima, fordi der nu konstant bliver målt på luftfugtigheden i hver lejlighed og givet alarm, hvis den er uhensigtsmæssig høj.

Projektet har strakt sig over et par år og involveret blandt andre afdelingsbestyrelsen, Domea (der administrerer Gadehavegård for Boligselskabet DFB), Høje Taastrup Fjernvarme og konsulenthuset Cowi.

System blev for dyrt

Det hele begyndte med et stort tab af vand fra fjernvarmen på grund af et gammelt, utæt ledningsnet på bebyggelsens område, beretter Ole Nielsen, driftschef for Domea i Gadehavegård.

- Vores gamle anlæg var også utidssvarende, så vi kunne heller ikke lave optimale varmebesparelser. En gennemgribende renovering ville blive meget dyr, men efterhånden var vandtabet uforsvarligt stort, og på et afdelingsmøde blev det besluttet at investere i at forny net og anlæg, oplyser Ole Nielsen og fortsætter:

- Hele afdelingen skal ellers gennem en omfattende renovering i de kommende år, hvor antallet af boliger reduceres med 260. Men det kunne vi simpelt hen ikke vente på; det ville blive alt for dyrt at vedligeholde den gamle løsning.

21 grader - og ikke mere

Gadehavegård valgte Cowi som rådgiver og gik i dialog om mulige løsninger, der ville bringe afdelingen på forkant med udviklingen. Samtidig kom Høje Taastrup Fjernvarme på banen med et tilbud om at udskifte ledningsnettet og etablere varmecentral i hver af de 19 boligblokke, så det blev muligt at regulere varmen mere præcist.

- I det gamle system kunne der være 28 grader i en lejlighed, mens andre ikke kunne banke temperaturen op over 20 grader, fordi varmecentralerne ikke kunne justeres præcist. Med det nye anlæg kan vi styre det helt nøje, og afdelingen har besluttet, at komforttemperaturen er 21 grader, så fjernvarmen højst må levere til den rumtemperatur. Vil beboerne have mere varme, må de supplere på anden vis, og det har de fuldt ud accepteret. Der er mange penge i det, for hvis temperaturen skal hæves 1 grad, øges forbruget 8 procent, oplyser Ole Nielsen.

Sparer mange penge

Boligforeningen har nu brugt virksomheden NeoGrids løsning PreHeat i halvandet år og har sparet 11 procent på forbruget.

Det skal lægges oveni den cirka 20 procents besparelse, som nyt ledningsnet og varmecentraler med medført. I alt medfører projektet en årlig besparelse på 1,7 millioner kroner i bebyggelsen.

Gadehavegård har indgået aftale om, at etablering, drift og service af fjernvarmeanlæggene sker på en 20-årig abonnementsaftale med Høje Taastrup Fjernvarme.

- Vi og kunderne har en fælles interesse i at reducere energiforbruget, og dér har abonnementsordningen vist sig at være en effektiv metode. I mange boliger er der potentiale i at få et nyt anlæg. Det gjaldt også i Gadehavegård, hvor det bare er i en større målestok med 19 boligblokke, tre vaskerier og et fælleshus, påpeger projektleder Jean Honoré, Høje Taastrup Fjernvarme.

I det her tilfælde var der også en gevinst at hente i at forny ledningsnettet, da de 40 år gamle rør var utætte med et betydeligt ledningstab til følge, som Gadehavegård selv hang på.

Gadehavegård er den første af fjernvarmeselskabets kunder, hvor NeoGrid har fået lov at overtage styringen af fjernvarmen, men ifølge Jean Honoré er der spændende muligheder i den dynamiske styring, og fjernvarmeselskabet kører i øjeblikket lignende forsøg i andre boligblokke.