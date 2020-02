Se billedserie De studerende er i gang med et forløb på fem uger, hvor de blandt andet skal på feltarbejde i den almene boligafdeling Gadehavegård i Høje-Taastrup. Foto: Barbara Alexandersen/Domea.dk

Boligområde får hjælp fra 150 arkitektstuderende

Taastrup - 14. februar 2020

Boligområdet Gadehavegård i Høje-Taastrup står over for en gennemgribende renovering og fornyelse i de kommende år, og nu får området helt nye øjne på sig i den proces.

150 arkitektstuderende fra Arkitektskolen KADK skal over en på fem uger observere, analysere og indsamle viden i Høje-Taastrup Kommune, hvor de blandt andet skal besøge Gadehavgård.

- Høje-Taastrup Kommune er en udviklingskommune med mange store udviklingsprojekter. Derfor er det også spændende at få knyttet arkitektskolen til udviklingen af fremtidens Høje-Taastrup Kommune og de boliger, byen skal have for at tiltrække nye borgere i fremtiden. Ambitionen er, at vi med dette partnerskab kan være med til at højne den arkitektoniske kvalitet i fremtidens boligbyggeri og lave boliger, der er både skønne, funktionelle og samtidig skaber trivsel for de mennesker, som skal bo i dem, siger Nabil Ben Chaabane, der er udviklingskonsulent i Høje-Taastrup Kommune.

Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem KADK's arkitektskole, Høje-Taastrup Kommune og Domea.dk, som administrerer de almene boliger i området.

Parterne har indgået en aftale, som løber fra 2020 til 2022, og det betyder i praksis, at 450 spirende arkitekter over de næste tre år vil besøge Høje-Taastrup Kommune - det er studerende, der en gang i fremtiden forhåbentlig kan være med til at udvikle nye boligtypologier og spille en rolle i forhold til, hvordan fremtidens boligbyggerier og byområder kommer til at se ud.

- Der er cirka en million danskere, som i dag bor i en almen bolig. Og det almene repræsenterer samtidig noget af det, vi holder af ved vores byer - nemlig at der er plads til forskellighed, og at høj som lav bor side om side. Derfor er det også helt afgørende, at kommende generationer af arkitekter interesserer sig for det almene boligbyggeri - og for hvordan fremtidens boliger skal se ud, siger Mette Mogensen, som er by- og boligudviklingschef hos Domea.dk.

Skal ud i området

I det hele taget er det ambitionen fra både Høje Taastrup Kommune, Domea.dk og Arkitektskolen, at projektet kan blive en investering i fremtiden og bidrage til at skabe et større kendskab og en mere dybfølt interesse blandt de studerende for byplanlægning, for den blandede by, og fremtidens måder at bo sammen på.

- Det er vigtigt for KADK, at vores arkitektstuderende beskæftiger sig med relevante samfundsudfordringer allerede tidligt i studiet. De 150 arkitektstuderende, der begyndte i sommer, startede de fire første uger med at studere den omstridte kommende boligbebyggelse Stejlepladsen i Københavns Sydhavn som case. I forårssemestret skal de nu arbejde fem uger med at analysere og forstå et almennyttigt boligområde i Høje Taastrup. De studerende skal ikke bare sidde i deres vanlige rammer på Holmen, de skal ud og være i området, møde beboere, diskutere med politikere og boligforeninger samtidigt med at de får hældt teoretisk viden på, forklarer Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder for Arkitektskolen på KADK.

Efter det fem uger lange forløb, som skiftevis foregår »i marken«, ved faglig undervisning på rådhuset samt på arkitektskolen på Holmen, skal de studerende præsentere deres arbejde. Det sker efter planen den 3. marts ved en udstilling på rådhuset.