Boligområde er ikke længere på ghettolisten

Regeringens ghettoliste er netop offentliggjort, og en af Høje-Taastrup Kommunes såkaldte hårde ghettoer er ikke længere på listen.

Gadehavegård er røget af, mens Taastrupgaard fortsat er på ghettolisten.

- Det er utrolig positivt, at Gadehavegård er røget af listen. Vi har oplevet før, at boligområder ryger af og på listen, så man skal huske på, at det ikke ændrer noget grundlæggende, om man er på listen eller ej, siger borgmester Michael Ziegler (K).

I 2016 startede man det boligsociale arbejde, da det blev besluttet, at der ikke måtte være nogle ghettoer i Høje-Taastrup. Derfor ærgrer det borgmesteren, at Gadehavegård røg på listen over såkaldte hårde ghettoer.

- Det var forstyrrende, fordi det gjorde, at der kom nogle specifikke krav, som området skulle leve op til. Det havde været bedre, hvis vi kunne være fortsat det gode samarbejde med områdets afdelingsbestyrelse om at udvikle området, siger Michael Ziegler.

- Men vores indsats med at løfte områderne fortsætter selvfølgelig, understreger han.

Listen over hårde ghettoer består nu af 13 boligområder, udviklingen dækker over, at fire områder udgår og to nye områder er kommet på listen. De fire boligområder, som udgår af listen skal fortsat gennemføre den udviklingsplan der er vedtaget for området.

- Det er fantastisk positivt, at det går fremad i så mange områder, og vi allerede nu ser effekten af parallelsamfundspakken. Det er et historisk stort fald i antallet af udsatte områder på alle lister, især fordi langt flere beboere er kommet i arbejde eller uddannelse, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S).