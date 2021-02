Se billedserie Sådan er visionen for Høje Taastrup C, når al byggeriet er færdigt. Erhvervsbyggeretterne er blandt de østlige grunde, der ligger ud mod Hveen Boulevard. Illustration: COBE

Boliggrunde næsten udsolgt i ny bydel - nu gælder det erhvervsgrunde

Taastrup - 10. februar 2021 kl. 10:38 Kontakt redaktionen

Byggeriet af de første boliger og det nye rådhus i den nye bydel Høje Taastrup C er allerede skudt i gang, og salget er gået over al forventning. Kun to ud af 16 byggeretter til nyt boligbyggeri er tilbage, og nu bliver seks erhvervsbyggeretter til kontorer til mere end 4.000 medarbejdere udbudt.

Hele den nye bydel bliver på 262.000 m2, og de nye erhvervsbyggeretter tegner sig for over 100.000 m2.

EDC Erhverv Poul Erik Bech skal sammen med en anden mæglervirksomhed i fællesskab sælge erhvervsbyggeretterne.

- Høje-Taastrup Kommune har ikke mere jord tilbage efter disse sidste byggeretter sælges. Alene af den grund er de store erhvervsbyggeretter ekstra interessante for investorer, developere og virksomheder. Det er selvfølgelig også interessant, da det er et stort, ambitiøst byudviklingsprojekt. Masterplanen er virkelig gennemtænkt med både grønne områder, en bedre adgang til City2 og ikke mindst en rigtig god infrastruktur for beboerne og de mange nye virksomheder, der kommer til byen, siger Michael Thulstrup, partner og storkundechef i EDC Erhverv.

Største byggeplads Høje Taastrup C er de kommende år Storkøbenhavns største byggeplads, hvor der er ved at blive bygget en ny by i byen.

- Lige nu er Høje Taastrup C en stor byggeplads, men allerede om et års tid vil mange af de nye ambitiøse og bæredygtige boliger stå klar til indflytning. Vi er meget glade for den store interesse, vi oplever, for at bo i den nye, visionære bydel med mere end 1.400 nye boliger og mere end 3.000 beboere. City2 ombygges også markant og bliver åbnet op, så forretninger og cafeer ligger mod byparken. Vores nye, flotte rådhus får også en prominent placering og den otte etagers bygning placeres med et tårn som synligt vartegn midt i den kommende bypark. Turen er nu kommet til det spændende kontorbyggeri, hvor vi forventer mere end 4.000 nye medarbejdere i de virksomheder, som flytter til bydelen, så vi glæder os til at kunne byde endnu flere virksomheder velkommen, siger borgmester Michael Ziegler.

Godt for erhverv Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, der står bag udviklingen af den nye bydel, ejes af Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og Ejendomsselskabet ATPFA II P/S.

Byggeriet af de første boliger og det nye rådhus i Høje Taastrup C er allerede i fuld gang. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Det er en erhvervsvenlig kommune, hvor Danske Bank allerede har over 1.000 medarbejdere placeret her, Nordea og andre finansvirksomheder er her og Nykredit er lige flyttet hertil. Samtidigt har Orbicon sit hovedsæde her, Danske Handicaporganisationer er samlet under et tag og et kæmpe datacenter skal bygges. Kommunen rummer desuden en række store boksbutikker, heriblandt IKEA og Elgiganten og altså et af Danmarks største shoppingcentre City2, så vi håber, at endnu flere virksomheder kan se potentialet i at have kontor i det spændende nye område, siger direktør Lars Bloch.

Samme håb lyder fra John Borrisholt, Regionsdirektør Sjælland, EDC Erhverv Poul Erik Bech.

- Kommunen har mere end 50.000 indbyggere, og frem mod 2045 forventes kommunen at opleve en vækst i befolkningen på mere end 14 procent. Udover at der er ved at blive bygget en masse nye boliger, vil der forhåbentligt være mange virksomheder, der ønsker at være en del af denne spændende udvikling, og infrastrukturen er helt klart et plus, da der fra Høje Taastrup Station er både S-, regional- og InterCity tog og direkte adgang til Holbækmotorvejen og via Motorring 4 er der adgang til Køge Bugt Motorvejen.

De seks erhvervsbyggeretter er på i alt 107.345 m2 fordelt med 13.070 m2, 13.870 m2, 15.810 m2, 20.410 m2, 21.980 m2 og 22.205 m2.

Læs mere på www.højetaastrupc.dk.

