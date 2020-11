Taastrupgaard har fået kloakservice på abonnement. PR-foto

Boligforening får kloakservice på abonnement: Det giver ro i maven

Taastrup - 29. november 2020

For at yde en endnu bedre service til boligforeninger har Nordens største kloakservicevirksomhed, Norva24, lanceret en abonnementsløsning, hvor boligforeninger for et fast beløb om måneden kan få vedligeholdt deres kloaknet efter faste aftaler og få renset afløb, hvis behovet opstår.

For abonnementet, der kan tilpasses efter behov, betaler foreningen en fast pris per lejemål for til gengæld at kunne ringe efter kloakvirksomheden, når der er brug for det.

- De boligforeninger, der har vores abonnementsordning, er især glade for, at al usikkerhed med hensyn til uforudsete ekstraudgifter på grund af tilstoppede kloakker er væk. De ved, hvad de skal betale hver måned, og det giver dem ro i maven, siger Anders Duus, der er afdelingschef i Norva24.

Norva24's abonnementsordning er målrettet boligforeninger med et større antal lejemål.

Glæde i Taastrupgaard Taastrupgaard i Høje-Taastrup Kommune er blandt de boligforeninger, der har kloakservice på abonnement. Her rykker Norva24 næsten ud på daglig basis. Det fortæller Kim Flittner, der er servicemedarbejder hos ejendomskontoret i Taastrupgaard.

- Når et afløb er stoppet til, kan vi ringe efter kloakmanden uden at bekymre os om, hvad det kommer til at koste. Vi kan stole på, at de kommer hurtigt, og de laver det, de skal, og så sender de folk ud, der er gode til at snakke med vores beboere - de er gode til mennesker, siger Kim Flittner.

- Vi oplever, at mange af kunderne efterhånden kender vores chauffører, der også gerne kommer med råd og anbefalinger. Der er et godt partnerskab, supplerer Anders Duus.

Med abonnementsordningen slipper boligforeninger for uforudsete ekstraregninger for kloakservice, og den samlede pris bliver typisk også billigere for kunden.

- Vi kan budgettere retvisende efter, hvad vi kommer til at bruge på kloakservice i løbet af året, og vi sparer mange penge i forhold til, hvis man skulle tilkalde dem på timebasis. Det giver en økonomisk tryghed, siger Kim Flittner.