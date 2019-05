Sådan ser Gadehavegård ud i dag, men i fremtiden vil det billede ændre sig en hel del. Foto: Proffdronefoto

Boliger skal rives ned: Beboere tog imod udviklingsplanen med ro

Taastrup - 13. maj 2019 kl. 13:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der også kom kritiske spørgsmål, så var der overvejende en god og konstruktiv stemning, da beboerne i Gadehavegård søndag eftermiddag blev informeret om udviklingsplanen.

- Jeg er blevet lidt mere rolig, end jeg var før mødet. Jeg har bidt mærke i, at I tænker på os beboere. Det er psykisk hårdt at tænke på, at ens bolig skal rives ned, så det er godt at vide I tænker på os.

Sådan opsummerede en kvindelig beboer i Gadehavegård søndagens møde, hvor beboerne blev informeret om udviklingsplanen. I omegnen af et hundrede beboere var på plads på Quality Hotel Høje Taastrup for at høre nærmere og stille spørgsmål. Dem var der mange af, og de blev besvaret af borgmester Michael Ziegler, Domea-direktør Thomas Holluf Nielsen, projektudviklingschef Mette Mogensen og kundechef Carsten Pedersen.

Får jeg mit indskud tilbage, hvis min lejlighed skal rives ned? Hvem betaler flytteomkostningerne? Kan jeg få en anden lejlighed, hvor der også er tilladelse til husdyr? Får man førsteret til at købe sin egen bolig? Bliver man genhuset i samme størrelse lejlighed? Hvor skal vi bo, mens lejlighederne renoveres?

Ikke alle spørgsmål kunne besvares éntydigt, for det er endnu kun de overordnede rammer for omdannelsen af Gadehavegård, som er lagt frem. Nu går arbejdet med detaljerne i gang - hvilke boliger, der skal rives ned, hvilke boliger der skal sælges eller omdannes, og hvordan renovering og fornyelse skal finde sted. Disse elementer fremlægges i midten af 2020.

Det vil tage nogle år, formentlig først i 2023, inden selve projektet går i gang rent fysisk, og allerede inden vil omstillingen begynde helt naturligt. Det er nemlig sådan, at der er cirka 70-100 fraflytninger om året i Gadehavegård. Lejligheder som - måske - vil kunne udnyttes til fx genhusning.

Selv om den omfattende plan sætter mange følelser og bekymringer i gang - rigtig mange er glade for at have deres hjem i Gadehavegård - så viste søndagens beboermøde også en konstruktiv indstilling til den tvungne opgave, som et bredt flertal i Folketinget har givet boligselskab og kommune.

Heidi Poulsen og Nikolaj Nybrandt bor i en 1-værelses lejlighed på 57 kvadratmeter, og er ikke nervøse for fremtiden. Parret har boet i Gadehavegård i ti måneder.

- Nu ser vi på de muligheder, der opstår. Måske vi kunne flytte til en 2- eller 3-værelses. Vi er glade for at bo i Gadehavegård, og føler slet ikke vi bor i en ghetto. Vi er ikke utrygge eller noget.

Stig Tofte Hansen er født og opvokset i Gadehavegård og har boet der næsten uafbrudt i cirka 40 år.

- Jeg vil gerne blive boende her. Jeg har familie og netværk i området, og kommunen har jo det hele - skole, fritidsaktiviteter og alt muligt. Jeg er glad for at bo her, men jeg har ikke noget imod, at der bliver rusket lidt op i det hele. Der må gerne ske noget nyt, det er positivt. Fx synes jeg det er godt man vil lave ungdomsboliger, siger Stig Tofte Hansen.

Rigtig mange Gadehavegård-beboere bliver berørt af planen, og der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til ønsker og behov.

- Vi vil prøve at tage udgangspunkt i den enkelte beboer, og gennemføre personlige møder og interviews for at få klarlagt situationen for den enkelte. Vi vil ansætte genhusnings-konsulenter, der blandt andet kan se på særlige behov hos den enkelte beboer, fortalte kundechef i Domea Carsten Pedersen.

På beboermødet blev det også slået fast, at ingen beboere kommer til at stå uden tag over hovedet. Søndagens beboermøde var starten på en bred information til beboerne.

I løbet af få dage lægges en videooptagelse af beboermødet op på Gadehavegårds hjemmeside, der vil i løbet af en uges tid blive udsendt en temaavis om udviklingsplanen, og der vil blive arrangeret cafémøder for beboerne.

