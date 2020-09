Se billedserie Ino Dimsits, adm. direktør hos AKF Koncernen, borgmester Michael Ziegler og Torben Modvig, CEO hos CASA A/S tager officielt det første spadestik til bebyggelsen Søbakkehusene i Nærheden. PR-foto

Boligbyggeri skudt i gang: 173 ejerboliger tæt på sø og byhave

Taastrup - 16. september 2020

Endnu et boligbyggeri er skudt i gang i Nærheden. Tirsdag var der nemlig første spadestik på boligbebyggelsen Søbakkehusene.

Første spadestik er en dag, mange ser frem til. Nogle, fordi det er højdepunktet på lang tids arbejdsmæssig forberedelse, og andre, fordi det er startskuddet på deres nye tilværelse. Med første spadestik på Søbakkehusene i Nærheden kan totalentreprenør CASA A/S nu gå i gang med at realisere AKF Koncernens byggeri tegnet af Arkitema Architects.

Borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) deltog ved arrangementet. I sin åbningstale kaldte han byggeriet af Søbakkehusene for noget helt særligt, blandt andet fordi der bliver plads til alle, uanset hvor man er i livet.

Han understregede, at netop det er noget, der skaber en rigtig god by. Michael Ziegler markerede også, at de kommende beboere i Søbakkehusene kommer til at bo i et logistisk smørhul med alle nødvendige faciliteter tæt på hjemmet. Det er elementer i byggeriet, bygherre også lægger vægt på.

- Med Søbakkehusene vil vi skabe et moderne og trygt boligområde, hvor børnefamilier, singler og par i alle aldre kan trives og leve tæt på byen, naturen og hinanden. Vi vil skabe rammerne for den nemme hverdag, hvor alle vigtige dagligdagsfaciliteter er inden for rækkevidde, og hvor det arkitekttegnede byggeri og landskab giver plads til alle og understøtter fællesskabet blandt områdets beboere. Alle projektets involverede parter har ydet en stor indsats for, at vi er kommet hertil, og det er med stor glæde, at vi i dag kunne tage det første spadestik, siger Ino Dimsits, adm. direktør hos AKF Koncernen, der er bygherre.

Nem hverdag tæt på naturen Søbakkehusenes 173 ejerboliger bliver fordelt på 29 rækkehuse, seks kædehuse, to længehuse og fem punkthuse. Hertil opføres et fælles parkeringshus. I alt 16.500 kvadratmeter bebyggelse.

Boligerne er placeret ved Salamandersø og Nærhedens byhave. Områdets udearealer indbyder til ophold, leg og fællesskab, og med en placering i hjertet af bydelen er der kort vej til grønne områder, offentlig transport, indkøbsmuligheder, børneinstitutioner og fritidsaktiviteter. Kommende beboere kan altså se frem til en nem hverdag tæt på naturen.

Facaderne på de nye boliger udføres i robuste materialer som skifer, træ, mørkt tegl, beton og metal. Områdets række- og kædehuse består af stue og 1. sal, og har en størrelse på henholdsvis 106 og 128 kvadratmeter, alt imens længe- og punkthusene indeholder lejligheder, der varierer fra 55-127 kvadratmeter.

Boligernes varierede størrelse gør, at de henvender sig til alt fra børnefamilier, singler og par - unge som ældre.

- Tirsdag markerede vi starten på endnu et moderne boligbyggeri udført af CASA. Her skabes plads og liv til mennesker med fællesskabet i fokus og i respekt for de medarbejdere og beboere, der er berørt af byggeriet. I CASA kommer mennesker altid før mursten, og derfor glæder det mig at have taget dette første spadestik. Jeg sætter pris på det gode samarbejde, vi har med bygherre AKF Koncernen og andre samarbejdspartnere og ser frem til at kunne byde de nye beboere velkommen i slutningen af 2021, siger Torben Modvig, CEO hos CASA A/S, der allerede bygger Plushusene i Nærheden.

De første boliger i Søbakkehusene står klar til indflytning i slutningen af 2021 og allerede nu oplever AKF Koncernen stor interesse for det kommende byggeri. AKF Koncernen har haft en lang interesseliste på over 1000 personer til første spadestik, men grundet regeringens skærpede forsamlingsforbud var det desværre nødvendigt at stoppe tilmeldingerne ved 50 deltagere.

De billigste boliger vil koste fra 1,95 millioner kroner for længehuse, 2,25 millioner kroner for de billigste punkthuse og 3,1 millioner kroner for de billigste rækkehuse.

Læs mere på www.soebakkehusene.dk

