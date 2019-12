Bofællesskab har fået hjertestarter

- Vi er meget glade for, at Bofællesskabet Birthe Marie har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op og lære livreddende førstehjælp. Vi ved, at den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet, og jo flere hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet rundt om i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude, og en person pludselig falder om med hjertestop. Derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem, siger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser og understreger, at man kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om.