Nanna Mørkegaard er faglig koordinator for Børsterne, og Steffen Nielsen er pensioneret tandlæge og en af de frivillige, der hjælper udsatte og sårbare borgere med deres tænder. Foto: Stina Felby Egerup

Send til din ven. X Artiklen: »Børsterne« sørger for sårbares tænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Børsterne« sørger for sårbares tænder

Taastrup - 29. november 2019 kl. 20:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mundhygiejne står sjældent høj på listen over gøremål, hvis man har ondt i livet. Men det er faktisk vigtigt for livskvaliteten, og derfor blev den ene af årets handicappriser i Høje-Taastrup Kommune fredag tildelt »Børsterne«.

Det er en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter og en enkelt tandtekniker, som én gang om ugen tilbyder tandpleje for særligt udsatte borgere, som ikke er i stand til at benytte almindelig tandpleje eller omsorgstandpleje, for eksempel misbrugere, hjemløse og psykisk syge.

Kan være en udfordring Borgerne ledsages til »Børsterne« af deres hjemmevejleder eller en anden kontaktperson, og det betyder rigtig meget for dem, at det frivillige personale tager sig god tid til at skabe tryghed om dem, og at skam og frygt for at åbne munden elimineres - de ved godt selv, at tænderne ikke har det så godt.

FAKTA De var indstillet til Handicappriserne 2019 i kategorien institutioner/virksomheder:

Børsterne, Tandplejen på Borgerskolen

Regnbuehuset, et socialt arbejdsfællesskab for voksne psykisk sårbare mennesker

- At komme til tandlæge kan for mange af vores borgere være forbundet med mange forskellige udfordringer og problematikker - både af økonomiske og personlig art. Derfor er Børsterne et fantastisk tilbud. De frivillige hos Børsterne giver sig god tid til at forklare borgerne, hvad der skal ske i forbindelse med tandbehandlingen, og hvordan borgeren efterfølgende skal passe på og pleje deres tænder - på en måde, der er til at forstå, lyder det i indstillingen af Børsterne, der kommer fra Socialområdet for Voksne - Socialpsykiatrien.

I gør en kæmpe forskel Og den indstilling faldt i god jord hos Handicaprådet, som valgte at tildele Børsterne den ene af årets to handicappriser.

- Handicaprådet har lagt vægt på, at I gør en kæmpe forskel for mange af de socialt udsatte borgere. Det betyder meget for hver enkelt, at de kan få et bedre tandsæt og dermed lettere kan komme ud af en eventuel social isolation, lød det fra Hugo Hammel (S), da han fredag eftermiddag overrakte prisen ved et større arrangement i Taastrup Teater & Musikhus.

Børsterne holder til i kommunens tandpleje på Borgerskolen, og de frivillige tandlæger, klinikassistenter og tandteknikeren kommer både fra kommunens tandpleje og fra de lokale tandlægeklinikker - to af de frivillige er pensionister.