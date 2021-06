Børnetallet stiger hastigt: Nu åbner ny daginstitution

Børnetallet i Hedehusene er eksploderet med de mange nye tilflyttere, og det har i lang tid været et problem for nogle forældre at få en institutionsplads i nærheden til deres børn. Derfor har politikere og kommunen sat skub i udviklingen, og nu er der godt nyt på vej.

Børnehuset Rundageren bliver en integreret institution for 0-6-årige børn. Børnene vil opleve en pædagogik og tilrettelæggelse af hverdagen, der tager udgangspunkt i børnenes naturlige virkelyst, deres nysgerrighed efter at lære og deres trang til at prøve idéer af og udfolde sig.

»Gennem leg og pædagogiske forløb vil børn og voksne udforske forskellige temaer over længere tid - det kan for eksempel være ved at lege og skabe med forskellige materialer, gennem rollespilslege og ved at tage på ture. Ved at gå i dybden med en idé over længere tid, hjælper de voksne børnene med at bringe deres viden fra i går i spil i morgendagens aktiviteter. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af«, lyder det i kommunens beskrivelse af den nye institution.