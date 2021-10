Fire partier i Høje-Taastrup Kommune har indgået budgetforlig for de kommende år. Her sætter borgmester Michael Ziegler (K), sin underskrift på aftalen. Foto: Kasper Ellesøe

Børneområdet rammes - på godt og ondt - i ny aftale

Taastrup - 11. oktober 2021 kl. 12:00 Af Kasper Ellesøe og Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Udfordringen så ved første øjekast ud til at være enorm, men i sidste ende endte der med at være muligheder for at sætte politisk præg på Høje-Taastrup Kommunes budget for 2022-25.

Inden byrådets partier mødtes til de kommunale budgetforhandlinger, var borgmester Michael Ziegler del af en forhandling mellem alle de danske 98 borgmestre, og her lykkedes det Høje-Taastrups borgmester at skrabe 48 millioner kroner ekstra hjem, som kan bruges på service i kommunen.

Hovedargumentet for at få tildelt de 48 millioner kroner var, at Høje-Taastrup i 2020 fik 1,9 procent flere borgere, hvilket var den største vækst i hele landet.

Da det indledningsvise oplæg til det kommunale budget var, at der skulle spares 47,3 millioner kroner, kunne forhandlingerne mellem byrådets partier starte fra nul.

Fire partier bag budgetforlig Trods et forbedret udgangspunkt lykkedes det dog ikke alle seks byrådspartier at nå til enighed om budgettet for de kommende år, selvom forhandlingerne ifølge politikerne var gode og tonen ordentlig. Og derfor bliver budgettet for næste år vedtaget af Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten Høje-Taastrup i fællesskab uden Socialdemokratiet og Enhedslisten ombord.

- Vi lavede en fælles analyse af, hvad der var brug for at kigge på, og på den baggrund nåede vi efterhånden en fælles erkendelse af, at vi ikke kunne mødes. Men vi havde et godt forhandlingsrum, og forhandlingerne var præget af ordentlighed, siger borgmester Michael Ziegler (K) og sætter overskrifter på budgettet.

- Det er et budget, som er præget af vores udfordringer på servicerammen, som i høj grad skyldes stigende udgifter på det specialiserede socialområde, som regeringen ikke tager ansvar for. Med argumentet om vores befolkningsvækst, har vi fået mulighed for at få en større serviceramme, og det har gjort det noget sjovere at lave budgettet, siger Michael Ziegler.

Budgettet vedtages endeligt på et byrådsmøde den 14. oktober. Og her vil det borgerlige flertal stemme for deres budgetforlig, mens Socialdemokraterne og Enhedslisten vil stemme for deres eget budget.

Faglokaler løftes Budgettet kan siges at ramme børne- og skoleområdet. På både godt og ondt.

Faglokalerne på skolerne får et løft over de næste to år, og så får skolerne i kommunen større økonomisk frihed ved at de afsatte penge ikke nødvendigvis er øremærket noget bestemt.

Med de nye byudviklingsprojekter er der behov for nye daginstitutioner, fordi der flytter mange børnefamilier til kommunen. Samtidig er det svært at tiltrække nok pædagogisk personale. Derfor har forligspartierne aftalt at følge området tæt og afsætte penge til opkvalificering af det pædagogiske personale.

Pengene hertil kommer blandt andet fra en indføring af en lukkeuge i sommerferien i daginstitutioner og sfo'er, mens fritidsklubberne går fra to lukkeuger til en lukkeuge. Det giver en besparelse på knap to millioner kroner.

Derudover bliver forældrebetalingen på dagtilbudsområdet igen på 25 procent af de samlede udgifter på området, selvom der bliver tilført flere penge til minimumsnormeringer.

Ældreområdet går fri Der er ikke udsigt til hverken de store besparelser eller nye tiltag på ældreområdet, som dermed går fri, men til gengæld skæres der i puljen til bygningsvedligeholdelse.

- Det er ikke noget, vi normalt er så glade for. Men en del af pengene ville muligvis gå til vedligeholdelse af rådhuset, som flytter ud af de gamle bygninger næste år, så vi klarer nok, at vi måske er nødt til at bruge gaffatape i stedet, siger Michael Ziegler.

De borgerlige budgetforligspartier holder skatten, grundskylden og dækningsafgiften uændret.

I alt er der indregnet besparelser og politiske udvidelser på cirka 6-7 millioner kroner i den lokale blå bloks budget.

