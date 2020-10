Børnenes minder pynter på byggehegn

I september måned var Mariam og omkring 20 andre børn i alderen 7-11 år på et tegneværksted arrangeret af Høje-Taastrup Billedskolen og Det Boligsociale Team i Taastrupgaard, hvor de og øvede sig i at iagttage og tegne små genstande, de har bragt med sig hjem fra rejser i for eksempel Ghana, Italien og Dubai.

Udstillingen er blevet til for at udsmykke det tomme byggehegn ud til vejen.

Som for eksempel Salvador på 7 år, der har tegnet sin souvenir med Frihedsgudinden fra New York:

- Jeg var på ferie i New York, fordi min mors onkler bor der. Der var rigtig meget graffiti i New York, og det kan jeg ret godt lide, så jeg har øvet mig på at tegne lidt graffiti-agtigt her på tegningen, fortæller han.