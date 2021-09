Oplev et kreativt samarbejde mellem børnehave og billedskole. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Børnehave og Billedskole skaber kunstværk sammen

Taastrup - 28. september 2021 kl. 15:47 Kontakt redaktionen

Daginstitutionen Solsikken og Høje-Taastrup Billedskole vil i samarbejde skabe et permanent kunstværk. Et vævet tæppe, som vil flytte med Solsikken ind i det nye Børne- og Kulturhus, når det står færdigt. Samarbejdet er det første af sin art, og kunstprojektet har modtaget et kunstsponsorat på hele 100.000 kroner fra Foreningen for Lærerstandens Brandforsikring. Bag ideen står Berit Nørgaard, billedkunstner og mangeårig leder af Høje-Taastrup Billedskole, der har skitseret kunstprojektet og derefter har udviklet forløbet i samarbejde med Solsikken, Kulturelt Samråd og Høje-Taastrup Kommune.

Kunstværk fortæller en fælles historie

- »Vores tæppe« hedder kunstværket, og tanken er at kombinere børnenes tegninger og historier og baggrund med en gammel håndværkstradition. Samtidig er hentet inspiration fra eventyr: I eventyrets verden har tæpper noget magisk over sig, som vi kender det fra Det Flyvende Tæppe, der kan bringe én på tværs af lande og give spændende oplevelser. Derudover har mennesker gennem tiden skabt fantastiske tæpper, hvor familiehistorier og symbolik er vævet ind i mønstre og farver. »Vores Tæppe« bliver unikt, da børnene er med til at lave et kunstværk, som de selv har en relation til, og som fortæller deres fælles historie, fortæller Berit Nørgaard.

Børnene kommer til at tegne, trykke og male

I uge 38 og uge 39 vil Berit Nørgaard og undervisere fra Billedskolen gennemføre kunstforløbet med børnene fra Solsikken. Her vil børnene først blive introduceret til farvelære, tegning og grafik, hvilket Tina Gjerstrup-Olsen, klyngeleder for Solsikken, finder særligt vigtigt:

- Vi lever i en verden, hvor vi har meget fokus på ord - både det talte og det skrevne ord. Ikke alle er lige gode til ord, og det er derfor vigtigt, at vores børn får mulighed for - og ikke mindst får redskaber til - at udtrykke sig på andre måder. Ved at udtrykke sig kreativt bruger børnene deres hjerne på en anden måde, og de bruger deres følelser og deres krop. Samtidig styrker børnene også deres sociale kompetencer, fordi de her skal arbejde sammen med de andre børn, siger hun.

Børnene kommer til at producere tegninger, tryk og malerier, som efterfølgende vil blive indarbejdet i et mønster designet af Berit Nørgaard. Det færdige mønster bliver tegnet op sammen med en grafiker og bliver derefter vævet til et tæppe, der forventes færdigt til december i år.

- På Billedskolen bestræber vi os på at give børnene nogle særlige oplevelser og erfaringer med billedkunst. Præcis som det talte og skrevne sprog er billedkunst også en kommunikationsform. Ved at udtrykke sig billedkunstnerisk med professionel vejledning får børnene et skærpet blik og lærer at sætte sig selv i relation til den omverden, de lever i, siger Berit Nørgaard.

Kunst af børn og for børn

Både Billedskolen og daginstitutionen Solsikken bliver en del af det kommende Børne- og Kulturhus, som står færdigt næste år, og samarbejdet er derfor en slags opvarmning til det kommende naboskab.

- Vi i byrådet synes, at det er så fint tænkt, at de, som bliver en del af det kommende Børne- og Kulturhus laver kunst skabt af og for børnene. Jeg håber, at projektet vil inspirere til andre spændende kunstprojekter med skoler og daginstitutioner i kommunen. Det vil også være med til at udvikle Kulturkvarteret og gøre det levende, siger fungerende formand for Fritids- og Kulturudvalget, Marjan Ganjjou.

