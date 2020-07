Se billedserie Børn og unge kan i august opleve Wafande i deres egen kommunen. Her er det fra en tidligere optræden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: BørneFestiBal kommer til kommunen: Oplev dansk stjerne optræde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BørneFestiBal kommer til kommunen: Oplev dansk stjerne optræde

Taastrup - 10. juli 2020 kl. 15:27 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt flere aktiviteter for børn og unge i årets sommerferie i år.

Læs også: Halv pris for en tur med veteranbanen

Så hvis de unge keder sig, er det deres egen skyld.

Det skyldes, at Høje-Taastrup Kommune har fået knap 1,9 millioner kroner til flere aktiviteter for børn og unge, der har måtte være hjemme fra deres fritidsinteresser og venner på grund af corona-situationen.

For de penge, kommunen har fået, vil der udover masser af aktiviteter i sommerferieugerne også blive afholdt en børnefestival.

Det sker lørdag den 8. august og søndag den 9. august, hvor festivalen under navnet BørneFestiBal afholdes i Byparken ved Hedehuset i Hedehusene.

Her kan man opleve sangeren Wafande, MGP-stjerner og det seje band HipSomHap.

Udover musik er der masser af sjove aktiviteter.

Adgang i fire slots BørneFestiBal er en stor børnefest, der hvert år afholdes i Fælledparken i København, og som efterfølgende drager på tour i store dele af landet. Denne sommer kommer de til Hedehusene - dog i et mindre format end det plejer for at kunne leve op til corona-retningslinjerne.

Covid-19-situationen har gjort hele sommeren noget anderledes, og pga. afstandskrav samt kapacitet, så er BørneFestiBalen delt op i fire slots fordelt over de to dage. Det betyder, at der vil være to slots pr. dag i tidsrummene kl. 10.00-13.00 og kl. 14.30-17.30.

Programmet for de forskellige slots vil være det samme, så man går ikke glip af noget, hvis man ikke lige får billet til det tidlige eller sene slot. For at retningslinjerne kan overholdes er der udbudt et begrænset antal billetter til hvert slot.

- Det er fantastisk, at vi på kort tid har kunne få et samarbejde oppe at køre med holdet bag BørneFestiBal og få dem til Byparken i Hedehusene. En stor del af børnefamilierne i Høje-Taastrup holder ferie hjemme, og så er det dejligt, at vi kan byde på kulturoplevelser tæt på dem. Det er helt sikkert at være med til BørneFestiBalen. Vi overholder alle gældende retningslinjer, og vi har personale på, der sikrer, at vores gæster holder afstand og meget mere. Det bliver en børnefest under sikre forhold for både gæster og medarbejdere, siger Philip Correll, der er konstitueret teater- og kulturhusleder.

Læs mere om BørneFestiBal og billetkøb på www.kulturhusenehtk.dk.

relaterede artikler

Flere sommeraktiviteter: Sådan skal to millioner kroner bruges på børn og unge 30. juni 2020 kl. 05:15

Børn og unge kan få flere sommeraktiviteter: Pengene skal bruges klogt 21. juni 2020 kl. 11:14

1,9 millioner kroner til flere sommeraktiviteter 21. juni 2020 kl. 09:14