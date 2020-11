På Mølleholmskolen i Høje Taastrup skal 3. årgang udtænke og bygge en model af en musefælde, der fanger musen levende i forbindelse med Engineering Day 2020. Foto: PR

Børn skal teste: Kan man lokke mus i fælden med ost?

Taastrup - 05. november 2020 kl. 15:23 Kontakt redaktionen

Kan man lokke en mus i fælden med ost? Hvordan skal musefælden bygges, så musen bliver i fælden uden at lide skade?

Det og meget mere får eleverne på 3. årgang på Mølleholmskolen i Taastrup at gruble over, når de fredag den 6. november deltager i årets Engineering Day og dermed bliver ingeniører for en dag.

På Engineering Day skal de yngste elever over hele Danmark konstruere musefælder, inspireret af historien om Emil fra Lønneberg, der gerne vil fange en mus i køkkenet for at sætte den uskadt tilbage i skoven.

Eleverne skal i grupper undersøge musens adfærd og levevis, så de kan få idéer til at udvikle deres egen smarte musefælde.

Ved hjælp af pap, papir, malertape og træpinde skal eleverne herefter i samarbejde udvikle og konstruere en prototype af en musefælde, der kan lokke musen ind og fange den levende.

Praktisk løsning Eleverne finder således en praktisk løsning på et autentisk problem og stifter dermed bekendtskab med ingeniørens arbejdsmetode, engineering.

- Engineering er en virkelighedsnær arbejdsmetode, som er med til at gøre naturfagene relevante for eleverne. De lærer, hvordan de i en kreativ proces selv kan være med til udvikle gode og brugbare løsninger, siger Ghita Wolf Andreasen, direktør i Engineer the Future, der arrangerer Engineering Day.

Erfaringer fra tidligere viser, at når eleverne arbejder med engineering, styrker det motivationen for naturfagene:

- Lærerne vender tilbage til os og siger, at når eleverne får lov til at udtænke og konstruere deres egne teknologiske løsninger, så motiverer det pludselig også andre typer af elever end dem, der normalt interesserer sig for naturfagene. Det skaber begejstring, når eleverne får lov at arbejde med både hoved og hænder, siger hun.

Vil vække interesse for faget Formålet med Engineering Day er at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og teknologi. Engineer the Future forventer, at i alt cirka 25.000 elever vil deltage i årets Engineering Day.

Det er fjerde år i træk at Engineering Day afvikles på danske skoler. Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, Naturvidenskabernes Hus, Astra og VIA University College. Programmet er støttet af Villum Fonden.