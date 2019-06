Erik David Johnson, som forsker i kunstig intelligens, viser eleverne, hvordan den kunstige intelligens virker. Foto: Søren Schaadt Larsen

Børn skal lære om kunstig intelligens

Taastrup - 12. juni 2019 kl. 10:33 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup: Børn skal lære om kunstig intelligens. Det mener Erik David Johnson, forsker i kunstig intelligens, foredragsholder og IT-rådgiver. Han besøgte derfor for nyligt Taastrup Realskoles, hvor et hold børn i alderen syv til 12 år var i gang med at lære at programmere Micro:Bits - små computerenheder til undervisningsbrug.

- Børn skal lære om IT, fordi det er en life-skill, det er simpelthen nødvendigt at lære, for at kunne leve i fremtidens samfund. Kunstig intelligens kommer til at fylde rigtigt meget, og børnene kommer til at bruge det i hverdagen, arbejde med det og diskutere det, derfor er det vigtigt, at børnene lærer om det allerede nu, forklarer Erik David Johnson. Han havde derfor takket ja til at holde et foredrag for de teknologi-interesserede børn på programmeringsholdet.

Kender det allerede

De fleste på holdet har allerede stiftet bekendtskab med kunstig intelligens - blandt andet fordi smartphones og nutidens computere er fyldt med kunstigt intelligente apps - ligesom deres legetøj også indeholder det:

- Jeg har en Cozmo derhjemme, som jeg kan lære alt muligt, fortalte en af drengene i klassen. En Cozmo er en lille robot, som lærer af barnet, når de leger sammen. Eleverne har derfor allerede en del erfaring med kunstig intelligens, og de har da også en god idé om, hvad kunstig intelligens er, da Erik David Johnson spørger:

- Noget, der selv kan lære og huske, hvad der er sket, svarer en, mens en anden siger, at det er computerkode.

- Kunstig Intelligens er matematik. Det er svær og avanceret matematik, så hvis I vil være gode til at programmere kunstig intelligens, så skal i blive virkeligt gode til matematik, forklarede Erik David Johnson.

Selv om foredraget foregik sidst på eftermiddagen - og emnet for mange vil være lidt langhåret - var børnene aktive og opmærksomme. Måske fordi eleverne skulle lære den kunstige intelligens at spille spillet Super Mario.

Overmenneskelig Mario

- Vi træner den kunstige intelligens til at spille. Vi har en kunstig intelligens-kode, som kan lære af sine erfaringer. Hvis man gør det rigtigt, kan den på 2-3 minutter lære at spille spillet, siger Erik David Johnson. Han viser en video med den kunstige intelligens, der spiller Super Mario efter at have »øvet sig« i 30 til 60 minutter. På den tid kan den kunstige intelligens øve sig cirka 20.000 gange og på den måde blive overmenneskelig god - Mario hopper gennem banen på en måde, som de ingen eller meget få mennesker vil kunne.

Erik David Johnson ønsker både at børnene og alle andre får en bedre forståelse af, hvad man kan med kunstig intelligens, og ikke mindst, hvad den kunstige intelligens ikke kan:

- Mange film og serier viser en kunstig intelligens, som kan udslette alle mennesker. Det er helt urealistisk og på et niveau, som det ikke engang er sikkert er teknisk muligt, at vi kan udvikle kunstig intelligens til. Det er vigtigt, at vi ser på teknologien, og at vi skal se os for i forhold til, hvad vi bruger den til. Men jeg koncentrerer mig om at fortælle om nutidens kunstige intelligens, og hvad vi kan bruge den til, siger Erik David Johnson. Han fortæller børnene om, hvordan teknologien virker, og hvordan den kan hjælpe i hverdagen, blandt andet ved at bruge den i selvkørende biler.