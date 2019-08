Den lokale optiker Pia Sølling Øhlers fra Anytime i Hedehusene mener godt, at børn kan bruge kontaktlinser. PR-foto Foto: FatCamera/Getty Images

Børn ned til 7-års alderen kan sagtens bruge kontaktlinser

Taastrup - 18. august 2019 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis mit barn har behov for synskorrektion, skal han eller hun have briller. Sådan tænker de fleste forældre, og det er en skam, mener den lokale optiker Pia Sølling fra Anytime i Hedehusene. Ifølge hende kan kontaktlinser nemlig være en supergod løsning - eller et supplement til briller - også hos børn.

- Børn er aktive og bruger ofte mange timer om dagen på legepladsen, på fodboldbanen eller i gymnastiksalen. Her giver kontaktlinser mere bevægelsesfrihed end briller, fordi barnet slipper for at skulle passe på for ikke at tabe brillerne. Samtidig undgår man de »blinde vinkler«, der opstår ved brillens kant.

Kontaktlinser er derfor ofte et rigtig godt valg til børn, der fx dyrker meget sport, forklarer Pia Sølling.

Hun tilføjer, at barnet ikke behøver udskifte brillerne permanent, men sagtens kan vælge kun at få kontaktlinser til brug ved fx fodboldtræning - og derudover stadig bruge sine briller.

Optikeren nævner også de sociale gevinster, det kan give barnet at få kontaktlinser:

- Vi er heldigvis kommet langt, når vi snakker stigmatisering af børn med briller, men jeg møder stadig børn, som enten er blevet drillet med deres briller, eller som af andre grunde ikke har lyst til at have dem på. Og her kan kontaktlinser også være en god løsning, lyder det fra Pia Sølling.

Optikeren mødes ofte af spørgsmålet: Hvornår er mit barn gammel nok til at få kontaktlinser? Men netop dét er ifølge Pia Sølling helt individuelt:

- Mange tror, at børn skal have en vis alder for at bruge kontaktlinser, men det er ikke dåbsattesten, der afgør, om et barn er klar til linser. Det kan kun barnets forældre - sammen med fagpersoner - vurdere. Hvis barnet er klar og har lyst til det, er der ikke noget i vejen for, at man kan starte allerede i 7-8-års alderen, fastslår Pia Sølling.

I den forbindelse er særligt én ting afgørende: Barnet skal selv være motiveret; ikke kun forældrene.

- Det er vigtigt, at barnet selv har et ønske om at få kontaktlinser. Hvis ikke det kommer fra barnet selv, bliver det sjældent godt. Det siger næsten sig selv, at det er ubehageligt hver dag at skulle putte noget, man ikke har lyst til, i øjnene, lyder det fra Pia Sølling.

Selvom motivationen er vigtigt, er den dog ikke nok. Det handler også om modenhed i forhold til, om barnet er klar til at tage det ansvar, der følger med at være kontaktlinsebruger:

- Selvom mange linsetyper i dag slet ikke giver samme mængde bøvl med rensning og hygiejne som i »gamle dage«, så er der mere arbejde i linser end briller. Linser kræver god hygiejne, og at man kan følge instrukser i forhold til at sætte dem rigtigt i. Jeg plejer at sige, at vi jo heller ikke sender vores børn ud i trafikken, før de kan overholde færdselsreglerne - og det er i virkeligheden lidt det samme her, forklarer Pia Sølling, der anbefaler endagslinser til børn.

- En god tommelfingerregel er: jo kortere brugstid, jo mindre besvær. Endagslinser tager man ud af pakken om morgenen, sætter i - og smider så i skraldespanden om aftenen. Nemmere bliver det ikke. Det er et godt udgangspunkt for de fleste børn, siger Pia Sølling.