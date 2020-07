Her er det instruktør Britta Hald sammen med sin datter. Britta Hald er sammen med Sandra Røgilds instruktører for et nyt »Familieyoga«-hold. PR-foto

Børn kan lave yoga med mor eller far

Netop det er de to instruktører Britta Hald og Sandra Røgilds klar med på holdet »Familieyoga«, når TIK Gymnastik åbner for en ny sæson efter sommerferien.

Instruktørerne står i spidsen for »Familieyoga«, hvor børn fra tre år til seks år sammen med deres mor, far eller bedsteforældre kan prøve kræfter med de klassiske yogaøvelser - men i børnehøjde.

Med yoga lærer børn og voksne deres krop at kende på en ny måde, der giver kropsbevidsthed, god motorik og redskaber til at finde balance i krop og sjæl.

- Det er vigtigt for både børn og voksne at lære, hvordan man skruer helt ned. Jeg arbejder selv som pædagog og bruger elementer fra yogaen som metode til at give børnene en pause i hverdagen, der både afstresser og giver ro, siger Sandra Røgilds.

Udover »Familieyoga« vil der også være hold med yoga for 7-9 år og 10-13-år. Her er det uden forældre.

- Vi er velsignede med dygtige og engagerede instruktører i foreningen. Det betyder, at vi igen i år kan byde på en masse godt til store og små i TIK Gymnastik. Vi stræber efter at have noget for alle, og det er vi i den grad lykkes med i år. Det skal være sådan, at man kan gå til gymnastik, mens man ligger i mors mave og blive ved hele livet, siger Jette Poder, der er formand for TIK Gymnastik.